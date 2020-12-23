Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 декабря 2020 года: Памятка по вакцинации от Комздрава и 2 млрд рублей на выплаты медработникам

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 декабря 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3760 человек. По словам губернатора, от COVID-19 привились уже больше тысячи медиков, учителей и соцработников. Показатель заболеваемости по-прежнему высокий, поэтому в госпитале в «Ленэкспо» подготовили еще 474 койки для больных инфекцией.

- Всего с начала пандемии в городе врачи диагностировали COVID-19 у 208 325 человек. Умерли от инфекции 6999 горожан (+82 за сутки), а выздоровели 120 901 (+1899), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городском комитете по здравоохранению создали памятку с ответами на все главные вопросы о грядущей вакцинации. Как оказалось, у прививки достаточно много противопоказаний. Например, переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться только спустя полгода после заражения.

В Смольном заверили, что в Санкт-Петербурге есть десятидневный запас препаратов от COVID-19, и он не должен закончиться, потому что пополняется еженедельно. Тем временем губернатор выделил еще около 2 млрд рублей на выплаты медработникам, помогающим бороться с коронавирусом, за ноябрь и декабрь. Кто сколько получит, зависит от должности и количества смен.

Добавим, что 116 пассажиров аэропорта Пулково попались на отсутствие маски и отправились в суд. Впрочем, там были не так строги к нарушителям.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 21 773 человек, из которых у 228 COVID-19 выявили за минувшие сутки. Полностью выздоровели 19 562 (+209), а умерли 200.