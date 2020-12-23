Умерла жена экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина Полтавченко

Умерла жена экс-губренатора Петербурга Екатерина Полтавченко Фото: Тимур ХАНОВ

В Санкт-Петербурге скоропостижно скончалась супруга бывшего губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко - Екатерина Полтавченко. Жена экс-градоначальника умерла на 68-м году жизни. По предварительным данным, причиной стала коронавирусная инфекция. Информацию о смерти "КП-Петербург" подтвердил депутат Государственной думы Игорь Дивинский.

- Скрывать факт смерти нет никакого смысла. Но я не думаю, что об этом есть необходимость говорить. Это личная жизнь Георгия Сергеевича, - скорбно сказал Двинский.

Депутат подтвердил, что Екатерина Полтавченко перед смертью болела, однако не стал уточнять, как протекали симптомы.

- Долго болела. Все произошло как всегда неожиданно и очень печально, - тихо произнес политик. - Сейчас соболезнования нужно выразить Георгию Сергеевичу. Он очень много сделал для города, очень высоко духовный человек. Это конечно трагедия, как и для любого другого человека, потерявшего близкого.

Екатерина Полтавченко родилась в 1953 году, окончила Институт культуры по специальности библиотекаря-переводчика. Позже она получила образование искусствоведа. В 1985 году у супругов родился сын Алексей.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 2011 пл 2018 года. Позже он возглавил совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация".