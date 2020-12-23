Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 21 декабря запустил проект, ставший еще одним шагом к развитию плодотворного сотрудничества, партнерских отношений и продвижению совместных образовательных программ между петербургским вузом и Центром русского языка при Национальном университете архитектуры и строительства Армении.Первым этапом нового проекта в рамках мероприятий Россотрудничества стал масштабный мастер-класс по дисциплине «Рисунок» известного художника, члена Союза художников России, директора Института дизайна костюма СПбГУПТД, заведующего кафедрой живописи и рисунка Петра Гамаюнова для 42 студентов Национального университета архитектуры и строительства Армении. Мастер-класс, призванный раскрыть творческий потенциала участников и повысить уровень их профессиональной творческой компетентности, проводился под патронажем Российского центра науки и культуры в городе Ереван. Следующим этапом проекта станет обучающее мероприятие по дисциплине «Живопись».Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна начал проводить мероприятия в рамках Россотрудничества в 2018 году. За два года делегация СПбГУПТД посетила такие страны, как: Таджикистан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Молдова, Турция, Казахстан, Беларусь, Абхазия и другие. Но именно в Ереване в январе 2020 года вуз впервые представил Международную творческую олимпиаду «CreativeRussia» для поступающих на творческие направления подготовки. Олимпиада, включившая в себя испытания по академическому рисунку, живописи и композиции дала возможность победить 18-ти ребятам из Еревана и получить квоту Правительства РФ без сдачи творческого экзамена.Плодотворная работа петербургского вуза в Армении показала серьезный результат 10 декабря 2020 года, когда в Национальном университете архитектуры и строительства Армении (НУАСА) состоялось открытие Центра русского языка. Инициатором проекта выступил Российский центр науки и культуры в Ереване при содействии компании «Росгосстрах-Армения». В рамках мероприятия состоялось подписание договора о сотрудничестве в области образования, науки и культуры между НУАСА и СПбГУПТД. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах России в Армении Алексей Синегубов, исполняющий обязанности руководителя Российского центра науки и культуры в Ереване Ацамаз Биченов, ректор НУАСА Егиазар Вартанян и первый проректор, проректор по учебной работе СПбГУПТД Александр Рудин. «Год назад результатом плодотворного сотрудничества между вузами стала договоренность о подписании соглашения. Это станет еще одним важным шагом к укреплению связей между Россией и Арменией в сфере образования и науки», - заявил он на церемонии подписания соглашения.