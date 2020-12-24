Режиссер и актер Данила Козловский продолжает работу над своим новым проектом - художественным фильмом «Карамора». С конца ноября, практически месяц, съемки проходили в Петербурге, рассказали продюсеры картины. Несколько раз из-за этого в центре города перекрывали дорожное движение.- Это третий проект нашей молодой студии DK Entertainment (они же снимали фильмы «Тренер», «Чернобыль»), но, пожалуй, самый сложный и амбициозный, - признался продюсер, режиссер и актер Данила Козловский. - Когда я впервые увидел сценарий, меня захватила эта вселенная персонажей, эмоциональная мелодраматическая линия в таком необычном историческом контексте. Захотелось дать этому проекту лучшее – актеров, костюмы, графику… Мы все уже живем этим фильмом, и надеемся, зритель это оценит.Действие фэнтези-триллера разворачивается в альтернативной России начала 20 века. Молодой революционер и бунтарь Карамора в исполнении Данилы Козловского борется против власти, но оказывается, что сила его врага лежит далеко за пределами человеческих возможностей. Его противник не просто коварен и беспощаден, он бессмертен. Жертвой этой борьбы становится возлюбленная героя – актриса Дарья Балабанова. Теперь он готов на все, чтобы отомстить и даже спасти этот мир.В картине также появятся такие артисты, как Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе, Один Ланд Байров. Зрители увидят там и знаменитого петербуржца, известного оперного певца Ильдара Абдразакова. Маяковского сыграет солист группы Shortparis Николай Комягин.- Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью, - отметил Козловский на XIV Международном кинофестивале им. А.Тарковского «Зеркало». - А Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене у меня вызывает восхищение.По словам исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева, «Карамора» - сильный проект с хорошим сценарием. Именно это, как он уверяет, и стало главным условием поддержки со стороны их организации.- Для фонда важна творческая составляющая, поэтому у нас строгая экспертная оценка. Треть наших проектов - это яркие дебюты, многие из которых получают как награды на ведущих кинофестивалях, так и отличные кассовые сборы. Это также важный критерий отбора - мы все же не являемся благотворительным фондом и ориентируемся на коммерческий потенциал. У нас высокие ожидания от «Караморы», и мы рады оказать поддержку профессиональной команде проекта, - подчеркнул Антон Малышев.Съемки фильма продлятся до конца этого года. Помимо Петербурга они проходят также в Москве. Покажут ли в ленте другие города – создатели скрывают. Планируется, что на большие экраны он выйдет уже в следующем году.