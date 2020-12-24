Память сильнее времениВ сентябре в Петербурге произошло важное событие, о котором многие горожане, возможно, не слышали. На фасаде дома 44 по Невскому проспекту установили мемориальную доску в знак памяти нотариусов, работавших в блокадном Ленинграде. Да-да, несмотря на голод, холод, бомбежки и артобстрелы, нотариат продолжал работать! И, надо сказать, был одной из самых востребованных служб у жителей осажденного города. Всего в блокадном Ленинграде работали четыре нотариальные конторы, но основная нагрузка пришлась на Первую нотариальную, которая не прекращала свою работу ни на один день. Ежедневно ее нотариусы принимали по четыреста человек! А ведь это была именно та, четная сторона Невского проспекта, наиболее опасная при артобстреле.- В экстремальных условиях наши коллеги выполняли свой долг - удостоверяли документы: свидетельства о рождении, договоры, доверенности, завещания, а также выдавали свидетельства о праве на наследство. Именно благодаря нотариусам люди, вернувшиеся из эвакуации и с фронта, могли доказать свое право на оставшееся в городе имущество, а многие эвакуированные дети впоследствии получили право на статус жителя блокадного города и льготы. Несмотря на страшные морозы зимы 1941/42 года, нотариусы сохранили все нотариальные книги, не сожгли ни один документ! - говорит президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. - Забывать об этом нельзя ни в коем случае, ведь невозможно войти в будущее, не имея прошлого. Опыт, накопленный поколениями, необходимо передавать дальше. Хочу сказать, что в этом году, когда все нотариальные конторы Петербурга продолжали работать в условиях пандемии и ограничений, наши коллеги - нотариусы блокадного Ленинграда - стали для нас нравственным ориентиром. Хотя, конечно, они работали в несравнимо более тяжелых условиях.Словом и деломУстановка мемориальной доски в память о подвиге нотариусов в годы блокады - лишь часть важной работы, которую ведет Нотариальная палата Санкт-Петербурга по сохранению памяти о своих предшественниках и тех страшных днях блокады. Каждый год петербургские нотариусы участвуют в торжественных мероприятиях на Пискаревском кладбище, проводят вечера памяти с участием молодых нотариусов и их помощников, ведут шефство над одним из домов ветеранов города.- К сожалению, сегодня уже нет в живых никого из нотариусов, работавших в дни блокады, но мы приглашаем на наши мероприятия представителей нашего профессионального сообщества, детство которых прошло в осажденном городе. И когда молодежь прикасается к истории, слушает воспоминания коллег, у них укрепляется уважение к людям, к нашей профессии, - продолжает Мария Терехова. - Тем более молодежи есть чему поучиться у представителей старшего поколения - стойкости, принципиальности и мужеству.Кстати, в процессе подготовки к установке мемориальной доски Нотариальная палата Санкт-Петербурга активно сотрудничала с Государственным архивом, специалисты изучали документальную кинохронику. Так что теперь в палате есть множество уникальных исторических документов, которые помогают увековечить память о петербургском, а значит, и российском нотариате.- Профессия нотариуса на первый взгляд тихая и незаметная, но она незаменимая. Пройдут годы, и наша профессия будет меняться, как и все в мире. Но наши базовые принципы - уважение к человеку, профессионализм, принципиальность, независимость и, что немаловажно, умение сказать твердое «нет» - останутся прежними, - уверена Мария Терехова.