СТАЛИ БОЛЕТЬ ДОЛЬШЕПод Новый год всегда хочется больше хороших новостей и приятных впечатлений. Но с приходом в нашу жизнь коронавируса выбирать не приходится. Поэтому пока одни ученые заняты испытаниями вакцины, другие с помощью математической модели «предсказывают» развитие пандемии. По их подсчетам, в ближайшие дни Петербург ждет пик числа активных больных коронавирусом.- Изначально мы прогнозировали пик по количеству болеющих людей на 21-22 декабря. Однако, сейчас продолжительность болезни увеличилась примерно на четыре дня, поэтому произошло отклонение от прогноза, - рассказал «КП» руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров. – Однако, если средняя продолжительность болезни сохранится хотя бы на том значении, которое есть сейчас - 22 дня, то дальше можно говорить о том, что уже 26 декабря начнем медленно приближаться к пику, то есть будем двигаться по плато.После пика пандемия должна пойти на спад. Сколько времени это займет, сказать пока сложно. Однако, уже сейчас у ученых есть интересные наблюдения о ходе «второй волны».- На начало второй волны ежедневное увеличение процентного прироста составляло 0,7%. Это очень серьезные цифры. Поэтому когда мы сгенерировали график на две недели, то получилась очень жуткая картина. Если бы он сохранился, то на 9 декабря у нас было бы 87 тысяч болеющих людей. Но в 20-х числах ноября динамика замедлилась. Это позволило выйти на более гладкий уровень, – отметил ученый.ВИРУС БЕЗ ПРОШЛОГО«Коронавирусными» расчетами ученые СПбГУ занимаются в течение полугода. Делать это не так просто даже опытным математикам.- Те модели, которые существуют и используются для прогнозирования динамики известных эпидемий, опираются на статистику прошлых лет. У COVID-19 ее нет. Поэтому его невозможно достаточно точно смоделировать. Мы делаем расчеты не больше, чем на месяц. Погрешность есть, но она совсем незначительная. Ключевым показателем при прогнозировании числа активных случаев COVID-19 является продолжительность лечения, - пояснил эксперт.Что касается возможности третьей волны, о которой ранее говорил главврач госпиталя в московский Коммунарке, то Виктор Захаров с ним полностью согласен, хотя рассчитать, когда именно она наступит, невозможно.- Все зависит, до какого уровня процентного прироста мы доберемся. За лето он не опустился ниже 0,5 процента. Это говорит о том, что у нас возможна третья волна, – отметил Виктор Захаров. – На нее влияют разные факторы, в том числе и ограничения, и вакцинация.По его словам, третья волна будет менее активная, чем две предыдущие.