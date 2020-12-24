22 декабря в Сети появился трейлер фильма «Жизнь человека. Последнее интервью», посвященного хирургу-онкологу Андрею Павленко. С марта 2018-го года и на протяжении почти двух следующих лет знаменитый доктор боролся с раком желудка – и успел не только рассказать об этой страшной болезни так, как не удавалось никому до сегодняшнего дня, но и вдохновить не опускать руки даже в самой сложной ситуации сотни тысяч людей по всей стране. О новой картине, посвященной его жизни и борьбе, «КП-Санкт-Петербург» рассказала супруга Андрея Павленко Анна.По словам Анны, «Жизнь человека. Последнее интервью» выйдет в интернете в будущем году. Скорее всего – ближе к 5 января, к годовщине смерти Андрея Павленко. Изначально премьерный показ творческая группа планировала устроить 17 декабря в одном из московских кинотеатров, однако из-за эпидемии коронавируса с этой идеей пришлось расстаться.- Мы запланировали съемки этой картины примерно за год до смерти Андрея, когда узнали о том, что его болезнь прогрессирует, - рассказала наша собеседница. – Это фильм-воспоминание, там Андрей рассказывает о себе, своем отце, своем детстве. Там нет никакого надрыва – он очень спокойный, неспешный. Ребята, которые отвечали за съемки, рассказывали, что получили такой отзыв: «Спасибо, вы на полтора часа смогли оживить Андрея Павленко».Анна Павленко отмечает: фильм уже посмотрела ее старшая дочь, Софья. Предпремьерный просмотр дался ей тяжело – девочка не смогла удержаться от слез.- Младшей дочери я его пока не показывала, - признается женщина. – И сама смотреть не планирую. Пока, во всяком случае. Сейчас не время – просто очень тяжело.По словам Анны Павленко, этот Новый год будет для ее семьи самым тяжелым. Чем ближе праздники – тем острее становятся воспоминания.- Андрей не рассчитывал дожить до прошлого Нового года, - рассказывает она. – Думал, что уйдет раньше. Ему удалось дотянуть до 5 января, но болезнь все это время прогрессировала. Мы старались создать в доме праздничную атмосферу – дети наряжали елку, постоянно бегали к папе. Даже взорвали в его комнате хлопушку – он потом лежат весь усыпанный конфетти… Сам Андрей к нам не выходил – ему уже было тяжело вставать с кровати. И сейчас я чувствую, что на всем – приготовлениях, покупках и прочем – лежит какая-то тень. Скорее всего, дальше будет еще тяжелее.Тем не менее, продолжает Анна, погружаться в пучину отчаяния она не намерена. Тем более что она до сих пор ощущает присутствие супруга рядом.- Я мысленно общаюсь с ним почти каждый день, - признается наша собеседница. – Иногда прошу прощения за все, иногда – рассказываю, как дела у детей, что они сделали за день. Это трудно объяснить, но меня не покидает ощущение того, что он рядом. К тому же нам постоянно пишут люди, которых Андрей вдохновил своим примером. Наверное, это не очень правильно, но кто-то даже обращается к нему в трудную минуту, как к святому. Чаще всего просят помочь в болезнях.Добавляет проблем финансовый вопрос, но и с ним семья Андрея Павленко научилась справляться. Прежде, рассказывает Анна, еще до своей смерти он отвел ей на то, чтобы встать на ноги, два года. Пока в этот срок удается укладываться – не в последнюю очередь благодаря устроенному самим Андреем благотворительному проекту на сайте Patreon. Кроме того, какая-то благотворительная программа, вероятнее всего, будет устроена и в связи с выходом фильма – правда, ее детали пока держатся в секрете.- Конечно, очень тяжело, - заключает Анна Павленко. – Андрей будто бы ушел не до конца. По крайней мере я в это верю.Режиссером проекта «Жизнь человека. Последнее интервью» выступил Сергей Карпов. Фильм снят по инициативе и при поддержке портала «Такие дела».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Если вы это смотрите, значит я умер»: В Петербурге скончался онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком желудка1 января он опубликовал письмо в котором признал, что болезнь победила, а 5 числа врача не стало (подробности)«У него была возможность лечиться за границей»: откровенное интервью жены онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудкаАнна Гегечкори рассказала «Комсомолке», как Андрей Павленко прощался с детьми и почему спустя почти полгода переживать его смерть стало только тяжелее (подробности)