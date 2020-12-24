В пандемию профессия курьеров стала особенно значимой. Именно они помогали кафе, ресторанам и заведениям общепита в Санкт-Петербурге продолжать работу при закрытых залах, а посетителям — соблюдать режим самоизоляции. Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка вместе с ресторанами-партнерами поддерживают курьеров и сборщиков заказов — сервисы запустили для них программу компенсации стоимости обедов. Скидка на полноценный обед из Лавки составит до 90%, а на обеды в заведениях-партнерах — 50%.Ежедневно курьерам и сборщикам заказов, сотрудничающим с сервисами, будет приходить специальный промокод, по которому они смогут воспользоваться бонусом. Получить обед на специальных условиях может каждый курьер, выполнивший небольшое минимальное количество заказов в день. Пока что скидку дают такие заведения, как «Бургер кинг», «Теремок», «Крошка Картошка» и Subway. Этот список будет расширяться.На поддержку курьеров и сборщиков заказов Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка выделили 200 миллионов рублей, а их партнеры планируют вложить еще 100 миллионов.Предварительно, скидками на обед каждый день смогут воспользоваться около 6 тысяч человек ежедневно. Сейчас обеды из Яндекс.Лавки доступны в Москве, в Санкт-Петербурге они появятся в новом году.Программа поддержки курьеров, которую развивают Яндекс.Еда и Лавка, предполагает и другие бонусы:- Ежедневные выплаты курьерам, сотрудничающим с сервисами в качестве самозанятых- Бонусы и подарки за выход на доставку 31 декабря и 1 января- Единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей новым курьерам за выполнение 120 заказов в месяц- Бесплатное страхование жизни и здоровья на время смены- Лучшим курьерам предоставляется возможность освоить ИТ-профессии на платформе Яндекс.Практикум