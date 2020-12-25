Сегодня, 25 декабря 2020 года, будет поставлена точка в одной из самых громких историй криминальной России. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынесет приговор экс-доценту СПбГУ, историку Соколову, убившему, а потом расчленившему свою 24-летнюю сожительницу - умницу и красавицу 24-летнюю Анастасию Ещенко.События, произошедшие в ночь на 8 ноября 2019 года в центре Петербурга, поразили не только своей жестокостью, но и хладнокровием обвиняемого. Убив Настю из обреза, который хранился у Олега Валерьевича дома в сейфе, он не стал звонить ни в полицию, ни в скорую. Историк оставил тело возлюбленной в одной из комнат, а на следующий день позвал к себе гостей. После дружественных посиделок Соколов взялся расчленять девушку, а потом избавляться от останков. Так как дом бывшего преподавателя вуза находился на набережной реки Мойки, он ничего умнее не придумал, как утопить части тела Ещенко в водоеме. Выйдя пьяным на улицу с рюкзаком и пакетами, он скинул их в Мойку в надежде, что они быстро пойдут ко дну. Но этого не произошло, и Соколов бросился в ледяную воду... Случайным свидетелем дикой картины стал мимо проезжающий таксист. Запереживав, что на его глазах вот-вот утонет человек, мужчина позвонил 112. Когда Олега Валерьевича достали на сушу, его тут же отправили в больницу. А после того, как в рюкзаке обнаружили женские кисти, - перевели в СИЗО.Свою вину в убийстве Соколов не отрицал ни одного дня. Но с пеной у рта каждое судебное заседание доказывал, что Ещенко спровоцировала, начав в очередной раз обзывать его и его детей бранными словами. Но официальной версией убийства Анастасии все-таки стала ревность. По версии следствия, в тот злополучный вечер девушка сообщила престарелому сожителю, что собирается на день рождения одногруппника. То, что произошло дальше, известно уже далеко за пределами России.Адвокат Соколова Сергей Лукьянов попросил дать своему подзащитному не более 8 лет колонии, обосновывая это смягчающими обстоятельствами: наличие детей у историка, признание вины и его раскаяние, состояние здоровья, сотрудничество со следствием, аморальное поведение жертвы и даже психотравмирующую ситуацию - травлю со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова. Прокурор же требует отправить за решетку доцента на 15 лет.Журналисты КП-Петербург в режиме реального времени следят за вынесением приговора Олегу Соколову. Прямая онлайн-трансляция заседания суда начнется 25 декабря 2020 в 12.30.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)«Выстрелил, попал в голову. Появился ужас, что я чудовище»: Историк Соколов рассказал психиатрам, как убил аспирантку ЕщенкоПо словам доцента СПбГУ, у него появилась «идиотская идея» и он бросился к обрезу (подробности)