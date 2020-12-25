Психологи МЧС не похожи на обычных психологов. К ним не так часто приходят жаловаться на неверных мужей и проблемы с детьми-подростками. Но они те, кто первыми оказываются на месте катастроф, будь то смертельное ДТП или теракт в метро.Петербурженке Вере Богдановой 38 лет, и четырнадцать из них она работает в МЧС. На ее погонах капитанские звезды, которые дались отнюдь не легким трудом. Впереди у нас непростой, но очень важный (особенно сейчас, во время пандемии) разговор о том, как помочь пережить горе, где самому черпать силы в непростых ситуациях, и как не впасть в панику и уныние из-за пандемии.СПАСЕНИЕ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ- Можно сказать, что в психологию меня привел случай, - начинает свой рассказ Вера. – После школы хотела поступать в фармацевтический институт или на спортивную медицину. Но и туда, и туда не добрала один балл. Чтобы не терять год, пошла учиться на психолога.Первая работа – Военно-медицинская Академия им С.М. Кирова, где Вера занималась профессиональным отбором и сопровождением курсантов. В 2006 году подруга позвала в МЧС.- Нужно было пройти несколько этапов профессионального отбора, в том числе целую батарею тестов на профпригодность и личные качества, - вспоминает Вера. - Плюс, смотрели на здоровье. Подруга в итоге отбор не прошла, а меня взяли.Психологическая служба МЧС в Петербурге тогда еще только формировалась. На ЧП специалисты не выезжали. Основную часть их времени занимала работа с личным составом - прежде всего – психологическое тестирование, подготовка к работе в зоне ЧС, консультирование.Например, обучение простым, но эффективным упражнениям, как справиться с паникой. В экстренных ситуациях, с которыми пожарные имеют дело регулярно, времени на раздумья нет. Нужно быстро взять себя в руки. Помогает глубокое нижнее дыхание при котором выдох должен быть длиннее вдоха, или счет до десяти.- На консультацию чаще всего ко мне приходят с проблемами в семье, - признается Вера. - Невысокая зарплата, необходимость подработки, постоянное отсутствие мужа дома, риск для жизни – все это выдержит не каждая семья. Радует, что большинство браков все-таки удается спасти.«КАК МОЙ СЫН ПОЙДЕТ В ШКОЛУ?»Про ЧП различного рода Вера может рассказывать долго. За четырнадцать лет их, увы, было достаточно.Приехала на ДТП. У женщины умер муж, но ей не сказали, ждали психолога.- Он умер? – сразу спросила она.- Да, - ответила Вера.Слезы. Это вообще хорошо, когда человек плачет. Хуже, когда замер, словно статуя, молчит и смотрит в одну точку.- Я же два часа назад с ним разговаривала, а теперь его нет, - плакала женщина. – Как теперь мой маленький сын пойдет в школу без отца?Отвечать не обязательно. Психологу вообще не нужно много говорить. Его задача – слушать, помогать выговориться и быть рядом.Или вот другой случай. 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Петербурге прогремел взрыв. Позже скажут: 15 погибших, более сотни пострадавших. Вера работала на «Горячей линии».- В первый день звонков было очень много. В основном звонили люди, которые ничего не знали о судьбе своих близких, - вспоминает психолог. - Приходилось сообщать и о смерти. Как это сделать? Мы говорим, что человек есть в списке погибших, рассказываем, куда подъехать на опознание и что взять с собой. Понимаете, работа на «горячей линии» не предполагает длительной консультации, ведь в это время дозваниваются другие люди…Конечно, мы стараемся выслушать и не класть трубку первыми, если есть необходимость – объясняем, где можно бесплатно получить психологическую помощь.«ПРЕЖДЕ ВСЕГО – О МИЛОСЕРДИИ»Но даже ужаснее, чем теракт, для Веры был другой случай. В 2017 году в Юнтоловском заказнике пропала бабушка с маленькой внучкой. Начались поиски, сотрудники МЧС отправились прочесывать лес, а Вера – в квартиру к родственникам.- Случаи с детьми для меня самые тяжелые, - вздыхает Вера. – Родители ребенка на контакт шли плохо. Но мне удалось выстроить отношения со второй бабушкой. Помню, как разговаривали с ней всю ночь, пока шли поиски. О чем? О страхах и переживаниях. О предположениях, что могло случиться.Вскоре младенца нашли мертвым. Позже на допросе бабушка призналась в убийстве, и рассказала, что сама тоже планировала покончить с собой. Женщину отправили на психиатрическую экспертизу.Как правило, психологи МЧС не занимаются длительными консультациями после ЧП. Они работают здесь и сейчас, дальше – дело городских служб психологической помощи. Но, если есть необходимость, оказывают дистанционную поддержку.- Мы созванивались с бабушкой, она рассказывала, что у них происходит, я выслушивала, давала рекомендации, как быть, при необходимости предоставляла необходимую информацию - говорит психолог.Вера признается, что иногда после подобной работы психологу самому требуется…психолог. Супервизорами служат коллеги, с которыми можно проработать ситуацию.- Мы не можем переживать за каждого пострадавшего, как за своего родственника. Но мы не можем и быть циничными, - говорит психолог/ – Здесь важно найти баланс. Те, кому это не удается, не выдерживают, и уходят из профессии. Восстановиться мне помогает семья, активный отдых, иногда даже просто чтение или музыка. Я стараюсь чаще напоминать себе, что сохранив себя, смогу лучше помогать другим, потому что психолог для меня – это, прежде всего, о милосердии.БУДЬ В КУРСЕ«Агрессия и истерика – заразительны»То, с чем психологи МЧС имеют дело профессионально, на самом деле, касается каждого. Все мы рано или поздно кого-то теряем, и очень важно знать, как правильно вести себя в такой ситуации: как помочь себе и окружающим. Особенно сейчас, когда в мире пандемия, и статистика смертности бьет все рекорды.- Фраза «Все будет хорошо» у нас под запретом, ее нельзя говорить в экстренных ситуациях, - делится секретами Вера. – Также стоит избегать слов, вроде «успокойся», «не волнуйся». Это обесценивает чувства человека, и может только усугубить его состояние. Если не знаете, что сказать – лучше промолчать, просто побыть рядом.На сильное горе у каждого разная реакция. Наиболее опасными психологи считают агрессию и истерику. Поэтому и работают в первую очередь с ними.- Если истерит одна женщина, через десять минут это могут быть уже десять женщин, - говорит Вера. - Если сейчас у вас один агрессивный человек – скоро это может быть толпа. В этой ситуации мы стараемся переключить внимание человека на себя неожиданным вопросом, или даже действием (например, хлопком, - прим. Ред.). Если получается – отвести его в сторону. Можно предложить выпить воды. Нужно разговаривать уверенным тоном, использовать короткие, но четкие фразы. Задача – создать атмосферу, в которой человек сможет выговориться и позволить себе отреагировать эмоции.ВАЖНО!«После потери сильно обостряется чувство одиночества»У профессионалов есть понятие «работа горя». Это психологический процесс, который занимает около года после серьезной потери и проходит через четыре стадии: отрицание, агрессия и вина, депрессия и восстановление, когда человек возвращается к обычной жизни.- Если человек кого-то потерял, у него сильно обостряется чувство одиночества, - говорит Вера. – Здесь важна поддержка, особенно близких родственников. Нужно интересоваться, как дела, ненавязчиво предлагать куда-то сходить, что-то сделать. Если в ответ вы слышите агрессивные фразы, типа «хватит мне названивать!», важно этому не поддаваться. Ненавязчиво, но быть рядом.Если случилась беда – нормально взять отпуск на какое-то время, но чем быстрее человек снова выйдет на работу – тем лучше для него. Нет работы? Это может быть любая другая деятельность.- Иногда происходит застревание, например, на фазе депрессии, - продолжает Вера. – Если прошло уже больше года, а человек по-прежнему замыкается, ничем не интересуется – значит, что-то пошло не так. В норме остается светлая память и грусть, но человек учится жить по-новому.ВОПРОС - РЕБРОМКак справиться с унынием и паникой?Как профессионал, Вера видит, что в период пандемии люди стали более агрессивными. Многие из-за пандемии лишились работы или столкнулись с другими сложными ситуациями, и не знают, когда это закончится.Открываешь новости – а там как сводки с фронта. Погибшие, заболевшие, врачи, работающие на износ. И новогодние праздники, на которые в Петербурге объявили практически полный локдаун. Как не впасть в уныние и панику?- Советы будут банальными, но если новости вызывают у вас беспокойство – ограничьте время просмотра или перестаньте их смотреть, обращайтесь только к достоверным, проверенным источникам информации, - говорит Вера. – А вообще, нужно пользоваться теми ресурсами, которые у нас есть. Делать то, что доставляет удовольствие и помогает бороться со стрессом. Возможно, в эти праздники мы не сможем повидаться с родными, но зато сможем сделать что-то, на что раньше нехватало времени.