До Нового года осталось всего ничего, и Петербург уже полностью преобразился к празднику. В этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, которая ударила и по экономике, городу все равно решили подарить несколько новых «нарядов». Главное из них, конечно, – сама елка на Дворцовой площади. В этом году новогоднюю красавицу привезли из леса и украсили в стиле ретро – флажками, шарами, гирляндами, игрушками в стиле 50-60-х годов. Рядом с елочкой разместилась фотозона, которую уже опробовали горожане.Еще одна из «фишек» этого года – оформление Дворцового моста. Над ним появилась яркая композиция: цветная подсветка должна напомнить северное сияние. Красивый вид открывается непосредственно на самом мосту – и для автомобилистов, и для пешеходов. Но и издалека одна из главных переправ Петербурга отличается необычным оформлением.На площади Растрелли установили новую декоративную композицию «Часы Ангела». А у Казанского собора появился уже знакомый горожанам традиционный «Рождественский вертеп». Наряду с большими мостами Петербурга получили украшения и два малых моста – Тройной и 2-ой Садовый. Их украсили впервые.Конечно, залился светом весь центр города: нарядная елка и деревья на стрелке Васильевского острове, необычные украшения появились и на пешеходной части Большой Морской, засиял Невский проспект, яркие новогодние арки установили на Большой конюшенной. К слову, как и в прошлом году, украсили и отдаленные от центре районы Петербурга. Так что звездочками, снежинками, ангелочками, необычными гирляндами усыпан буквально весь город.Главную ярмарку на Манежной площади оставили с прошлогодними украшениями – но очень полюбились горожанам. Яркие композиции в стиле «Щелкунчика», нарядная елка, ларьки со всякой всячиной – все это уже могут оценить петербуржцы. Главное – соблюдать все меры предосторожности на прогулках в людных местах!