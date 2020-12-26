Популярную в 90-ых группу «Отпетые мошенники» помнят многие. Ее самым ярким и эпатажным участником был Игорь «Гарик» Богомазов. Восемь лет назад он ушел из коллектива и с тех пор единственное, что о нем слышно, - бесконечные суды с бывшей женой Юлией Некрасовой из-за задолженности по алиментам. А недавно артист появился в передаче одного из федеральных каналов – он утверждал, что не уверен в родстве с дочкой от Юлии - 20-летней Варварой. Богомазов подозревал, что настоящим отцом может быть не он, а бизнесмен Жан Макайя (раньше был танцором - прим. Ред.). С ним экс-супруга крутила роман в тот же период, что и с Гариком. А после развода с Богомазовым снова начала с ним встречаться и прожила 10 лет в браке.Между тем, какое-то время Гарик общался с Варварой, но потом перестал и вдобавок задолжал по алиментам немаленькую сумму. И это несмотря на то, что ДНК-тест, который делали несколько лет назад, подтвердил его отцовство. Игорь сомневался в его результате и доверился независимым экспертам программы. Они подтвердили, что Варвара на 99% его дочь. Но никакого хэппи-энда, увы, не случилось. Ни объятий, ни поцелуев, хотя многие в студии этого ждали. После оглашения результатов Варвара сидела молча несколько минут, а потом сказала, что от Богомазова ничего не примет. «КП» поговорила с Юлией Некрасовой и попыталась разобраться, почему отец отказывается общаться со своей родной дочерью.«ЖИТЬ В СКАНДАЛАХ, С ВЕЧНО ПЬЯНЫМ МУЖЕМ, НЕВОЗМОЖНО»- Расскажите, как вы познакомились с Гариком.- Это было в 1999 году. Мою подругу пригласил в ресторан на Невском проспекте фотограф. Она взяла меня с собой. Там после концерта отдыхали группы «Руки вверх» и «Отпетые мошенники». Но я Гарика тогда даже не заметила. А он, с его слов, сразу влюбился и попросил общего знакомого устроить нам встречу. Он нам ее устроил. Не знаю, что меня изначально в нем зацепило. Но он тогда был другой.- Сколько продлились ваши отношения?- Пять лет. Забеременела я через полгода нашего знакомства.- Сомневаться в отцовстве он начал давно или только сейчас?- Он учинял скандалы каждый раз, когда приезжал с гастролей. Однажды сказал, что не уверен, что Варя его родная дочь. Это было практически сразу после родов. Я предложила сделать ДНК-тест, но предупредила: мы сразу разведемся, так как это меня оскорбит. Я ведь знаю, что Варя от него. А вообще, не думаю, что это его мнение, просто он ведомый и верит тому, что ему дуют в уши.- И что же стало причиной вашего расставания?- Жить в постоянных скандалах, с вечно пьяным или с похмелья мужем, невозможно. Ну и потом, мы абсолютно разные люди: я ему не подхожу. С нынешней женой они пара, достойны друг друга. Живут тем, что воюют против самых близких Гарику людей: мамы, дочки и сестры.«ДОЧЬ БЫЛА ЕМУ НЕИНТЕРЕСНА 20 ЛЕТ»- А нежелание общаться с Варварой, как думаете, это его личное решение или тут не обошлось без участия его жены Виктории, которая по совместительству еще и его директор?- Абсолютно уверена, что она им руководит. Более того, именно она пишет иски в суды и сама же, вместо него ходит на заседания Она этого и не отрицает. Наоборот, очень гордится тем, что имеет на него влияние.- После передачи Варе удалось наладить отношения с отцом?- Пока она была помладше, то пыталась с ним общаться, добивалась его внимания... с определенного момента ей это стало не нужно. А ему не было интересно 20 лет, а сейчас с чего появится желание и интерес к дочери?!- Не обидно? Когда были с ним, могли подумать, что так все может сложиться?- Обиды у меня точно нет. Есть недоумение, насколько далеко может зайти, в своих поступках, обиженный мужчина.- Сколько он должен по алиментам?- Почти 6 миллионов. 23 ноября 2020 года возбудили исполнительное производство.- Вам известно, чем он сейчас зарабатывает на жизнь? Поговаривали, что он подрабатывает таксистом.- Он дает концерты, ходит на эфиры, за которые платят хороший гонорар. А вот по справкам, которые он предоставляет приставам, у него зарплата 14 тысяч рублей. В такси его видела Варя. Он больше ничего не умеет.- Не боитесь, что он потом может потребовать, чтобы Варя платила ему алименты?- От него я уже не удивлюсь ничему, если честно. Если он позорится сейчас, то может продолжить это делать и на пенсии. Но то, как он платил алименты, а это подтвержденный и зафиксированный факт в исполнительном производстве, суд не будет на его стороне.«НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ОНА РОДИТ И ОТСТАНЕТ ОТ НАС»- А чем закончилась история с приватизацией квартиры в Петербурге? Гарик утверждал, что его родная сестра сделала это втайне от него и через суд пытается выписать артиста и его сына от второго брака. Хотя у девушки другая точка зрения.- Я не хочу рассказывать. Это не моя история. Я только скажу, что в его словах и поступках нет правды. Ему нет оправдания, и я не знаю, сможет ли он когда-то, загладить свою вину.- Вы как-то поддерживаете связь с его сестрой и матерью, которые в Петербурге живут?- Я в очень хороших отношениях с ними.- Они тоже шокированы его поведением?- Да, именно так.- Его родная сестра и мама не общаются с ним?- Насколько мне известно, нет.- Как думаете, почему Виктория так негативно ко всем настроена?- Ревность, злоба и нет желания заниматься своей жизнью. В чужой поковыряться лучше. Мы все надеялись, что она родит и отстанет от нас и займется своей семьей, как она любит повторять везде. Видимо пытается себя в этом убедить. Потому что когда человек счастлив, то ему точно не до кого. Ей достались остатки с барского стола. Вот она и злится. Пытается стать заметной для всех. Но, давайте честно, он никому не интересен как личность. Ничем не прославился, кроме как бывшей женой и нашим ребенком. Пиарю, по сути, его я. Как только исчезну, то о нем никто и говорить не будет.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ«Нужно было обняться и поцеловаться?»Игорь Богомазов комментировать что-либо по этому поводу отказался, ссылаясь на занятость. Он попросил связаться с его директором. На вопрос, пытались ли как-то после передачи отец и дочь примериться, она отреагировала весьма возмущенно.- А вы как здравомыслящий человек, считаете, что нужно было обняться и поцеловаться?! – поинтересовалась она.- Не мне судить, поэтому спрашиваю у вас, - ответила я. На что Виктория вежливо сказала «спасибо» и повесила трубку.