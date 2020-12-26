В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в преддверии Нового года поспешили рассказать, как выбрать к праздничному столу красную икру. Во-первых, всем любителям лососевого лакомства советуют внимательно читать состав. Если там есть пищевая добавка уротропин, Е-239, то дело плохо – это консервант, который по идее должен быть запрещен.- На упаковке стоит внимательно прочесть этикетку. В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь. При этом маркировка должна быть «выбита» изнутри, а вдавленная надпись свидетельствует о подделке, - передает пресс-служба ведомства.Естественно, брать с полки магазинов икру во вздутой или промятой банке не следует, иначе праздники обернутся для вас испытанием. Проверить надежность продукта можно при встряхивании – если есть бульканье, то такой товар лучше не покупать, потому что икра должна заполнять баночку полностью.И вот настал тот час, когда вы открыли желанный деликатес. Стоит обратить внимание на икринки. У натурального продукта они мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, без каких-либо трещинок и пленок. Если икра истекает соком, то, скорее всего, ее уже размораживали.- Цвет может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости, например алый (у чавычи) или янтарный, желтоватый (у форели). Запах слабый, рыбный, слегка копченый. Яркий окрас и сильный селедочный запах выдают искусственный или уже испорченный продукт. А если положить икру в горячую воду, то натуральная икра немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная растворится, окрасив воду, - делятся лайфхаком в Роспотребнадзоре.Добавим, что хранить икру надо обязательно в холодильнике при температуре от производителя. После вскрытия, ее лучше скушать в течение 3 суток.