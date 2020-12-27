Ничего необычного, просто взбодрить работника завода в Карелии в вечернюю смену пришли волки. Экстремальный сюжет попал на камеры уличного наблюдения рудодобывающего предприятия «Карельский окатыш» в Костомукше.Серые хищники наведались на промплощадку пятничным вечером, 25 декабря.– Волки гнались за бездомной собакой и пробежали в нескольких метрах от водителя автосамосвала Komatsu, который в это время подкачивал колеса, – рассказывают на предприятии. – Ни громкий звук работающей машины, ни свет фар не отпугнули хищников.На кадрах записей уличного видеонаблюдения видно, как сотрудник и уличный пес спокойно стоят во дворе предприятия. Но, пока мужчина в спецовке возится с колесами, собака все пристальней вглядывается куда-то вдаль. Вскоре она удаляется бегством, а следом за ней устремляется волк. В этот момент мужчина оглядывается и поступает аналогично: уносит ноги.– Работник обернулся на шум и, увидев волков, поднялся по лестнице в кабину, – добавляют на предприятии.И не зря, ведь на записях видеокамер засветилась сразу пара волков. Не исключено, что хищников было и больше. В тот вечер их засняли и возле станции технического обслуживания большегрузных самосвалов, и на территории Корпангского месторождения.Вообще, волки в Костомукше частое явление.– Видел этих же волков в городе месяц назад, – рассказывает местный житель Алексей.О хвостатых визитерах тут же сообщили в управление охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии. На спасение водителя самосвала и всего предприятия отправились охотники, которые специализируются на отлове волков.Специалисты заподозрили, что это те самые волки, которых видели в этом году на территории хвостохранилища, пытались поймать, но так и не выследили, уж слишком хищники оказались аккуратными и предусмотрительными. Но обороняться от волков, по их словам, нужно непременно, иначе они потеряют страх перед людьми и станут крайне опасны.Кстати, как и водитель, бродячий пес в этой истории не пострадал: четвероногий пилигрим спрятался от волков на станции предприятия – и был таков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Волки в городе: кузбассовцы делятся кадрами нападения стаи хищниковВот уже несколько дней в мессенджерах и соцсетях кузбассовцы делятся кадрами двух страшных видеороликов. Очевидцы сняли, как несколько волков раздирают на части собак (подробности)Волки-людоеды напали на жителей СтавропольяВолки напали на жителей ставропольского села Каясула. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всех их с травмами и разными укусами госпитализировали в больницу (подробности)