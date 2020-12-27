Пожалуй, лучший новогодний подарок – это прекрасное праздничное настроение. Именно его дарят петербуржцам байкеры, разъезжающие по городу в костюмах Деда Мороза. Каждый день они, проносясь мимо под «Зима, холода» или «Три белых коня», заставляют улыбнуться сотни человек. Кто-то просто радостно машет рукой в знак приветствия, а кто-то сразу же достает мобильный телефон, чтобы запечатлеть внезапное зрелище.- Нашему проекту сейчас 4 года, - рассказывает его основатель Алексей Бадикин. – И уже многие жители ждут нас под Новый год. В первую очередь, это такое шоу, которое дарит людям ощущение чуда. Мне очень приятно выезжать на мотоцикле во всем этом наряде. Я уже задумался над тем, что Дед Мороз – это нечто большее, чем символ Нового года. Это ведь действительно волшебство.Байкеры на своих трехколесных мотоциклах с удовольствием катают жителей. Дамам даже выдают костюм Снегурочки – для полного антуража. Как говорит Алексей, есть даже те, кто специально приезжает в Петербург, чтобы покататься по новогоднему городу по красивейшим, украшенным новогодней подсветкой местам.