Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует усилить состав нападающим английского «Эвертона» Ришарлисоном, сообщает портал Fichajes.net. Цель – упрочить свое превосходство и обеспечить выход на групповой этап Лиги чемпионов в 2021 году.На сегодня 23-летний бразилец Ришарлисон де Андраде – ключевой игрок «Эвертона», входящий в «Большую шестерку». У нападающего подписан с ливерпульским клубом контракт до 30 июня 2024-го.Впрочем, «Зенит» предлагает «Эвертону» за трансфер 40 миллионов евро отступных. Еще по 10 миллионов евро в сезон сине-бело-голубые предлагают платить самому Ришарлисону, согласно контракту сроком на пять лет.В самом футбольном клубе «Зенит» переговоры и планы на приобретение соотечественника Малкома, с которым Ришарлисон в прекрасных отношениях и составит хороший тандем, пока не комментируют.А вот агент Ришарлисона Ренато Веласко уже сообщил СМИ, что с ним пока никто не связывался и что его подопечный стоит 145 миллионов фунтов.