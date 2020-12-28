Рыболовецкий траулер «Онега» затонул в Архангельской области. ЧП произошло утром 28 декабря у архипелага Новая Земля в Баренцевом море. На борту судна находились 19 человек, из которых спасены пока только двое. На месте ЧП начата спасательная операция.- По предварительным данным, 28.12.2020 в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 «Онега». В воде оказались 19 членов экипажа. В настоящее время 2 человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.Сейчас к месту трагедии подошел другой рыболовецкий траулер, который ведет поиски пропавших моряков. Также к точке направляются еще три судна.- Ситуация находится на нашем контроле, проверку начало также и Росрыболовство, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в Архангельском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России.По предварительным данным, трагедия могли произойти из-за обледенения корпуса траулера.Известно, что судно приписано к порту Мурманска. Оно было построено около 40 лет назад.