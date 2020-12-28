Праздничную декабрьскую суету команда из Киришей встречает на уже привычной позиции - безоговорочное первое место в турнирной таблице чемпионата России. Девять побед в девяти матчах при разнице мячей 166-62, выиграно 35 периодов из 36!Но только со стороны может показаться, что привычное лидерство далось просто. Сначала вынужденная замена главного тренера - в июне ушел из жизни Александр Сергеевич Кабанов, его дело продолжил Александр Михайлович Нарица. Пандемия и «карантин» сорвали подготовительный период в межсезонье.Ведущие игроки надолго отлучались на сборы национальной команды: лидеры «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» - ударная сила и сборной России, перед которой стоит задача бороться за медали на Олимпиаде в Токио.Да и сам нынешний чемпионат - пока один большой кроссворд. Понять, когда и с кем в следующий раз предстоит играть, заранее невозможно.Но для «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» неразрешимых проблем нет, есть просто трудные задачи. Команда с берегов Волхова всегда будет стремиться к большой цели. И на внутренней арене, и на международной. По-другому здесь просто не умеют!Итоги первой части чемпионата подвели тренеры и ведущие игроки команды.Главный тренер «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Александр Нарица:Нас постоянно пытаются или «укусить», или «клок оторвать»!- Очень сложно строить подготовку в нынешнем сезоне, что-то планировать - пандемия бьет по всем, - заметил Александр Михайлович. - Сроки первого тура перенесли, решалась судьба второго этапа. Все в подвешенном состоянии. Особенно учитывая, что все наши ведущие ватерполистки задействованы на сборах национальной команды. Пока все хорошо для нас сложилось, хотя мы выступали без нескольких игроков основы - дали шанс молодежи.- Первый тур чемпионата России проходил в Рузе. Чем он был примечателен?- Чемпионский титул каждый сезон отстаивать тяжело. Наши соперники на месте не стоят, развиваются. За этот сезон во многих командах подросла талантливая молодежь. Нас постоянно пытаются или «укусить», или «клок оторвать». Может, даже у конкурентов главная задача не медали завоевать, а очки вырвать у «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». С одной стороны, интересно, с другой - трудно!- Вы после перерыва вернулись к должности главного тренера. Сложностей добавилось?- Только одна сложность - требуемый результат.- Кто из игроков вас приятно удивил в этом сезоне?- Вся команда. Все хорошо играли!Вратарь «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Анна Карнаух:Готова уступить сестре место в воротах- Первый тур чемпионата заставил поволноваться, - вспоминает Анна. - Мы очень давно не играли, возникла длинная пауза. Но матчи показали, что мы хорошо подошли к началу сезона и набрали боевую форму.- В нынешнем чемпионате постоянные переносы в календаре. В связи с этим какие-то сложности есть?- Да, ведь идет определенная подготовка к туру, пытаешься выйти на пик формы к этим соревнованиям. Потом все отменяют! Конечно, обидно! Приходится начинать все заново. Но руки не опускаем!- В первом туре чемпионата России вас поджидало первое официальное семейное дерби. В матче с «КИНЕФ-2» в его воротах играла ваша младшая сестра Эльвира Карнаух.- Да, это наше первое дерби! Конечно, переживаю за сестру. Наблюдаю за ней со стороны, что-то стараюсь подсказать. Первый тур в Рузе вообще получился особенным. На каждую игру мне приходилось себя настраивать. Ты же не знаешь, чего от себя ожидать после долгого перерыва. Что касается второго тура, то «Уралочка» с «Волгоградом» навязали нам борьбу. Напряженные матчи вышли.- Расстроитесь, когда сестра вас вытеснит из основного состава?- Я подвинусь! Могу сказать, что у Эльвиры есть желание и настрой! Она придет, а я пойду отдыхать!Нападающая «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Дарья Рыжкова:Если возобновится Евролига, станет еще интереснее!- Мне приятно, что чемпионат вообще начался, - говорит Дарья. - Мы хоть вспомнили, что такое игра. Монотонная работа дома, одни тренировки, если честно, сильно напрягают, но они очень интересные. Хочется каких-то соревновательных действий, и эти два тура были полезны для нас. Чемпионат России подготавливает ватерполисток к Олимпиаде. Без соревнований никуда, не будет роста. Если возобновится Евролига - станет еще интереснее! Там другой класс команд, есть чему у соперниц поучиться.- Молодежь из «КИНЕФ-2» уже подпирает основу?- Конечно, и это замечательно! Без конкуренции не будет прогресса.- Как проходила у вас летом подготовка к сезону?- Первый месяц я тренировалась индивидуально три раза в неделю. Потом сказала «стоп», иначе можно себя загнать! Решила основательно отдохнуть, тем более что у меня давно не было полноценного отпуска. А потом, с новыми силами и эмоциями, начала предстоящий сезон.- Заставлять себя тренироваться дома каждый день тяжело?- У меня есть в квартире гантельки, коврик. Этого хватало, можно было работать на пресс. Еще иногда мячом в стену стучала! Уж не знаю, пугала соседей или нет. Но вроде не стучали в дверь (смеется)!- Какие цели стоят перед командой и вами на остаток сезона?- Хотелось бы «взять» Евролигу и хорошо подготовиться к Олимпийским играм, а для этого нужны максимальная работа и отдача. И хочется, чтобы наши болельщики вернулись на трибуны - с ними веселее, задорнее, подпитываемся положительной энергетикой.Тренер «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Елена Смурова:Больше внимания стали уделять восстановлению- Конечно, нынешний чемпионат особенный, - поделилась впечатлениями Елена Юрьевна.- Мы до сих пор не знаем, по какой формуле будем его доигрывать. Был большой перерыв в игровой практике. Конечно, на старте у девочек была видна некоторая нервозность, но уже после первых матчей она оказалась преодолена.- У большинства игроков «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» в голове сейчас сидит и предстоящая Олимпиада. Как в такой ситуации, учитывая ваш опыт, попытаться поймать двух зайцев?- Понятно, что у федерации все силы брошены на подготовку к Олимпиаде. Когда я еще выступала, международный сезон планировался в основном на летний период, когда клубы отдыхали. Конечно, сейчас наши девчонки выдерживают повышенную нагрузку. Когда приезжают со сборов, приходится варьировать подготовку, давать чуть-чуть больше отдыха, восстановительных упражнений.Капитан «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Евгения Соболева:Команда готова к соревнованиям- Евгения, сильно команда изменилась за минувшее лето?- Нет, состав почти тот же, только один игрок завершил карьеру. Плюс трех ватерполисток из второй команды подключили. И главный тренер другой.- В Златоусте, где играли с лидерами чемпионата «Уралочкой» и «Волгоградом» - пришлось тяжелее?- Да, конечно, в этих командах собраны более опытные игроки, поэтому нас ждали два серьезных матча. Но, считаю, мы справились со своей задачей в этих встречах успешно.- Руководство команды поддерживает?- Вадим Евсеевич Сомов (генеральный директор ООО «КИНЕФ») всегда с нами общается, поддерживает. Если где-то на выезде выступаем - обязательно созванивается с главным тренером, передает игрокам поздравления, когда выигрываем. В команде и сейчас нет никаких проблем! Все осталось на прежнем уровне. Нам остается только успешно тренироваться!- Победы в этом сезоне собираетесь посвятить Александру Кабанову?- Не люблю загадывать: когда выиграем - тогда и обсудим… Конечно, потеря огромная. Мы столько лет проработали вместе.КстатиЕвролигу «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» начнет в ВеронеВ итальянской Остии прошла жеребьевка групповой стадии Евролиги. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сыграет в городе влюбленных - итальянской Вероне - с испанскими «Матаро» и «Медитеррани», венгерским «ФТС-Телекомом», а также с хозяйками турнира «Вероной». Матчи пройдут с 4 по 7 февраля 2021 года. На старт турнира Евролиги в нынешнем сезоне выйдут 19 клубов, в числе которых два представителя России: помимо «КИНЕФ-Сургутнефтегаза», это «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Предыдущий розыгрыш Евролиги был остановлен весной без объявления победителя.