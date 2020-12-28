Шокирующее преступление произошло в Темкинском районе Смоленской области. 24 декабря здесь нашли погибшей 38-летнюю воспитательницу детского сада, о пропаже которой тем же утром заявляла ее дочь. Тело женщины лежало в перелеске у дороги. Она была изнасилована и задушена. В преступлении подозревают местного школьника и его приятеля.- Установлено, что 23 декабря около 21:00 в деревне Селенки возле одного из домов по Молодежной улице убийство потерпевшей, путем удушения шнурком в целях сокрытия преступления (ее изнасилования) совершили несовершеннолетний в., учащийся 9 класса местной школы и его несовершеннолетний приятель 2004 года рождения, который не учится и не работает, - сообщает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.Известно, что оба подростка были ранее судимы по статье «Кража» и стояли на учете в полицейском отделе по делам несовершеннолетних. После произошедшего в отделе назначена служебная проверка.Сами подростки задержаны, по статье «Убийство», совершенное группой лиц по предварительному сговору и с целью скрыть другое преступление, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Также предусмотрена и смертная казнь, на которую в России веден мораторий.У одного из задержанных подростков на странице ВКонтакте стоит статус: «С детства только пахана боялся». По некоторым данным, оба насильника могли принадлежать к запрещенной в России субкультуре АУЕ (Арестантский уклад един), превозносящей тюремные порядки в жизни.Вероятно, вскоре оба парня лично познакомятся с ними очень близко. А учитывая обстоятельства дела, уважаемыми на «зоне» они точно не будут.