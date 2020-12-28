Известнейшая петербургская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих госпитализирована в одну из больниц Северной столицы. У 86-летней звезды киноэкрана диагностирован коронавирус. Уже почти неделю артистка находится в реанимации, однако это тщательно скрывалось и стало известно только сейчас, когда ситуация ухудшилась.- Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит, - сообщил на странице в Фейсбуке петербургский историк и театрал Константин Богуславский.Пока родные Алисы Бруновны отказываются общаться с прессой, внучка актрисы просто повесила трубку на вопрос со здоровье бабушки. В Большом драматическом театре Санкт-Петербурга также не комментируют состояние ведущей артистки. Однако, как стало известно «Комсомолке», ситуация действительно непростая.- Госпитализирована неделю назад, вирус дал осложнение на легкие. Ситуация серьезная, - рассказал источник «КП-Петербург». – У нее обширное поражение легких, пациентка находится на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких – прим.ред.)В БДТ все спектакли с участием Алисы Фрейндлих отменены.Справка «КП»:Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде 8 декабря 1934 года. Ребенком пережила в городе всю блокаду, о чем потом вспоминала: «Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда же наконец можно будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба». Хлеб ровно по времени девочке и родным выдавала бабушка, чем и спасла от голодной смерти.После войны Мать с Алисой (отец – обрусевший немец, театральный актер Бруно Фрейндлих, оказался в Ташкенте перед войной и вернулся в город уже с другой семьей) уехали в Таллинн, однако в 1948 году вернулись в Ленинград. Здесь девушка поступила в Ленинградской театральный институт имени Островского, который впоследствии и окончила.Дебют в кино состоялся в 1955 году – эпизодическая роль в фильме «Неоконченная повесть».Потом были десятки ролей в любимых всеми картинах, в том числе Анна Австрийская в «Трех мушкетерах», директриса-«мымра» в «Служебном романе».Сценическая жизнь Фрейндлих началась в Театре имени Комиссаржевской, потом был Театр имени Ленсовета и уже затем БДТ, где актриса служит с 1983 года.Алиса Фрейндлих имеет множество наград, в том числе Национальной театральной премии «Золотая Маска» и кинематографической премии «Ника».