Легендарная актриса, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» и многих других Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. Об этом «КП-Санкт-Петербург» в понедельник, 28 декабря, рассказал информированный источник.- Около недели назад ее направили в больницу № 122 имени Соколова, - уточнил источник. – У Алисы Бруновны коронавирусная инфекция. Ситуация серьезная – вирус дал тяжелые осложнение на легкие. Сейчас врачи собираются ее из этого состояния выводить. Она в реанимации.По словам собеседника издания, медики пока не дают конкретных прогнозов о состоянии Алисы Фрейндлих. Мы следим за развитием ситуации.Напомним, Алиса Бруновна Фрейндлих недавно отпраздновала день рождения – 8 декабря 2020 года ей исполнилось 86 лет. В кино она пришла 65 лет назад – ее первыми ролями стали небольшие эпизодические появления в картинах «Таланты и поклонники» и «Неоконченная повесть». А настоящую всенародную любовь Фрейндлих принесла роль Людмилы Прокофьевны – «Мымры» - из фильма «Служебный роман», где она исполнила блестящую партию вместе со звездой «Иронии судьбы» Андреем Мягковым.Как уже писала «КП-Санкт-Петербург», недавно коронавирусом также переболел другой петербургский актер - 90-летний актер Иван Краско. Борьба с инфекцией далась звезде «Тараса Бульбы» и «Империи под ударом» тяжело – он бросил курить и страдал от постоянной одышки.Редакция «КП-Санкт-Петербург» искренне желает Алисе Бруновне Фрейндлих скорейшего выздоровления.