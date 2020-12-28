Чемпионка мира по фигурному катанию - 24-летняя Елизавета Туктамышева - не смогла показать на чемпионате России, который проходил в Челябинске, выдающихся результатов. Победа досталась подопечной Этери Тутберидзе16-летней Анне Щербаковой. Петербурженка Туктамышева стала седьмой. Такие итоги расстроили фигуристку. Об этом она высказалась на своей странице в Instagram.- Непросто, но я боролась, - призналась Елизавета Туктамышева. – Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением.Стоит отметить, что недавно спортсменка переболела коронавирусом. У нее какое-то время отсутствовал запах. Возможно, это как-то сказалось на ее выступлении.Тем не менее, опускать руки она не собирается. Да и с такой армией фанатов не получится и долго грустить. Она поблагодарила всех за поддержку. По ее словам, это то, придает ей сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше.– Если в Челябе надо помочь – маякуйте. И успехов на льду, конечно, - присоединился в комментариях актер Станислав Ярушин.А это сейчас ей понадобится как никогда. Ведь фигуристка продолжит борьбу за место в сборной России, которая выступит в марте 2021 года на чемпионате мира.Фигурное катание. Чемпионат России. ЧелябинскЖенщины. Итог1. Анна Щербакова (Тутберидзе*) - 264,102. Камила Валиева (Тутберидзе) - 254,013. Александра Трусова (Плющенко) - 246,374. Дарья Усачева (Тутберидзе) - 230,565. Майя Хромых - (Тутберидзе) 211,916. Елизавета Нугуманова (Мишин) - 204,637. Елизавета Туктамышева (Мишин) - 204,25ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем запомнился третий день Чемпионата по фигурному катанию: рекорды Шербаковой, медведь для Трусовой и вакцина от коронавируса для ТарасовойНа чемпионате в Челябинске назвали имена победителей (подробности)