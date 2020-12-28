В Большом драматическом театре раскрыли обстоятельства госпитализации Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Напомним: информация о том, что звезда «Сталкера», «Служебного романа» и множества других картин и спектаклей находится в палате интенсивной терапии в больнице № 122 имени Соколова, появилась в понедельник, 28 декабря.- Алиса Бруновна была доставлена в больницу 25 декабря, - отметили в пресс-службе БДТ. – А настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, с чем и связано ее нахождение в палате реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное.Информацию о том, что у Фрейндлих поражено 80 % легких – ранее об этом сообщали некоторые СМИ – в театре также не подтвердили и отдельно попросили «не множить слухи».Сама актриса, судя по всему, находится в сознании.- Мы разговаривали с ней позавчера по телефону, - рассказал Народный артист СССР и близкий друг Алисы Фрейндлих Олег Басилашвили. – Никаких особых жалоб на самочувствие у нее не было – по крайней мере мне она ничего не говорила.Напомним: как стало известно ранее, коронавирус дал серьезное осложнение на легкие актрисы. Осложняет ситуацию также то, что Алиса Фрейндлих – заядлая курильщица. Ранее она сама признавалась, что выкуривает не менее пачки сигарет каждый день. В 2011-м году Народная артистка СССР даже перенесла операцию из-за проблем с кишечником, которые спровоцировало курение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное осложнение на легкие: стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, попавшей в реанимацию с коронавирусомВрачи пока не дают прогнозов, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» находится в реанимации (подробности)