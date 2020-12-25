Дарить подарки всегда приятнее, чем получать. Особенно если адресатами праздничных поздравлений и новогодних сюрпризов становятся дети и особенно, если это дети, обделенные в жизни самым главным – родительской любовью. Незадолго до Нового года «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» отправилась в Центр содействия семейному воспитанию № 2 на Морской набережной с доброй и важной миссией – принести в маленький мир мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей, немного тепла и доброты.ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧАС Центром содействия семейному воспитанию № 2 «Комсомолка» сотрудничает уже много лет. Правда, в этом году из-за всем известных событий формат долгожданной встречи немного изменился: пока по городу гуляет зловещий коронавирус, детей лучше ограждать от лишних контактов. Так что если во все предыдущие визиты для мальчишек и девчонок мы устраивали настоящий новогодний праздник, то на этот раз пришлось обойтись простым вручением подарков и фотографиями на память. Но вот душевность и теплота, с которой все прошло, остались прежними. И радость от подарков у ребят из-за того, что не было большого праздника, думается нам, ничуть не померкнет. Тем более что какую-то частичку торжества сохранить все же удалось: от «Комсомолки» к воспитанникам центра ездил самый настоящий Дед Мороз! Он махал ребятам рукой в пушистой красной варежке, а те липли носами к окнам, улыбались и махали в ответ.Да и сами подарки, прямо скажем, вышли на загляденье. Больше сотни коробок с зефиром и наборами конфет и шоколадок – именно то, что нужно маленьким сластенам, чтобы радостно встретить Новый год. Спасибо нашим партнерам, помогавшим устраивать праздник! В этом году в их число вошли сразу три крупные компании. Так, уже второй год подряд самую добрую акцию «КП»-Санкт-Петербург» поддерживает официальный дилер Volkswagen Сигма Моторс, который предоставляет полный комплекс услуг по приобретению и обслуживанию автомобилей Volkswagen. Свое дело в компании знают и любят: всегда помогут, всегда подскажут или лично, или через удобные онлайн-сервисы. Главный принцип компании – забота о каждом клиенте. И не только о клиенте – «Сигма Моторс» занимается благотворительной деятельностью на постоянной основе.В НОВЫЙ ГОД – С ПОЗИТИВОМЗа сладкий стол для воспитанников Центра помимо всех прочих отвечала Кондитерская фабрика «Кронштадтская». И лучшего варианта здесь, пожалуй, представить нельзя – ведь у «Кронштадтской» вот уже много лет в приоритете отменный вкус и высочайшее качество. Неважно, зефир это, пастила или мармелад – опытные мастера-кондитеры готовы поручиться за каждое из 500 наименований своей продукции.Ну а третьим – по порядку, но не по значению – партнером «сладкого праздника» стала кондитерская фабрика «Ацтек». В Санкт-Петербурге она известна вот уже почти 20 лет! Ее главный бренд - марципан Grondard - создает особенное настроение в любой день и уж точно является ярким украшением любого праздника.- Мы всегда стремимся помогать тем, для кого сюрпризы и волшебство особенно важны, - отмечают представители фабрики. - Благодарим «Комсомольскую правду» за то, что они делают для детей, и мы с удовольствием поддерживаем их инициативу. С наступающим Новым годом, здоровья, радости и сладости каждому!Одним словом, несмотря на эпидемию, не самую праздничную погоду и другие проблемы, маленький праздник, устроенный «Комсомолкой» и ее партнерами для мальчишек и девчонок определенно удался. В новый 2021-й год юные воспитанники Центра войдут с приятными подарками и хорошим настроением. А это самое главное – ведь как год встретишь, так его и проведешь.