Не самый приятный сюрприз преподнесет природа Санкт-Петербургу на Новый 2021 год: погода в городе будет вовсе не зимней. Горожан ждет морось, слякоть и нулевая температура. Прогноз погоды в Санкт-Петербурге в новогодние праздники 2021 дал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.– 30, 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года в городе будет положительная температура. В районе нуля и даже может доходить до +2 градусов. Выходит циклон, и будут осадки в виде мокрого снега с дождем. Ничего хорошего. Честно говоря, не очень комфортная погода. Кроме того, сохранится ветер, который начал дуть уже сегодня, – отметил Александр Колесов.Примерно такая же ситуация будет и по Ленобласти. Правда, на востоке региона будет чуть прохладнее, однако и там в новогоднюю ночь ожидается оттепель.Но расстраиваться не стоит. Уже в сами новогодние каникулы зима все-таки возьмет свое: в начале января в Петербурге должно похолодать.– Холодать начнет как раз в январские дни – с 3 числа. На следующей неделе будут разные варианты мороза – и -3, и -8 градусов, а в отдельные ночи может быть еще прохладнее, – говорит Александр Колесов.Кроме того, как отметил синоптик, вместе с похолоданием придут и осадки в виде снега. Так что можно строить планы на приятные зимние прогулки. Тем более что они будут практически единственным развлечением в праздничные дни для горожан. Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге с 30 декабря по 10 января не будут работать музеи, театры, выставочные и концертные залы. Кафе, рестораны и другие заведения общепита будут закрыты с 30 декабря по 3 января. А с 4 до 10 января они заработают с ограничением по времени – принимать посетителей можно будет только до 19:00.