Новость об экстренной госпитализации Алисы Фрейндлих взбудоражила весь Санкт-Петербург. Однако все оказалось не так страшно. Как сообщил «Комсомолке» источник в медицинских кругах, бить тревогу не стоит.- До того, как поступить в больницу (звезда «Служебного романа» и «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» лежит в больнице № 122 имени Соколова – прим.ред.), Алиса Бруновна несколько дней лечилась на дому, - отметил источник. – После того, как ее состояние ухудшилось, ее доставили в медицинское учреждение.В больницу Народная артистка СССР поступила с поражением легких в 36 %. Откуда взялась зловещая цифра в 80 %, неоднократно фигурировавшая в СМИ, врачи не знают – у них такой информации нет.- Сейчас она находится в палате интенсивной терапии – не путайте с реанимацией, это разные вещи, - уточнил собеседник издания. – Она в сознании, разговаривает, дышит сама – только получает кислородную поддержку. Это не ИВЛ, это просто маска, через которую Алисе Бруновне дают подышать, чтобы насытить кислородом легкие.В больнице состояние Фрейндлих удалось стабилизировать, сейчас оно оценивается как стабильно-тяжелое. Картина болезни типичная для заражения коронавирусной инфекцией, с учетом пневмонии и почтенного – 86 лет – возраста. Какого-либо прогноза врачи пока не дают – стабилизация наступила лишь относительно недавно – но отмечают, что до выписки, скорее всего, пока далеко.Впрочем, сама Алиса Бруновна духом не падает и веры в лучшее не теряет. С персоналом актриса общается доброжелательно и уже пару раз интересовалась, можно ли ненадолго выйти из палаты покурить. Увы, но медикам Народной артистке СССР приходится отказывать – нагружать и без того больные легкие сейчас совершенно ни к чему.- В целом – все нормально, - констатировал источник. – Запас лекарств в больнице большой, кислорода заготовлено шесть тонн. Кроме того, состояние Алисы Фрейндлих – далеко не самое тяжелое. Бывали пациенты и потяжелее – и ничего, все обходилось благополучно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное осложнение на легкие: стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, попавшей в реанимацию с коронавирусомВрачи пока не дают прогнозов, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» находится в реанимации (подробности)Получает интенсивную терапию: в БДТ раскрыли обстоятельства госпитализации Алисы ФрейндлихРанее стало известно, что народная артистка СССР попала в больницу с коронаврусом (подробности)