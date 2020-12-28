В Санкт-Петербурге горе-мать осудили за жестокое обращение с дочерь-подростком. На протяжении как минимум двух лет женщина избивала девочку, резала ее ножом и даже тушила об нее сигареты. В понедельник, 28 декабря 2020 года, петербурженке вынесли приговор.- Согласно доказательствам следствия, с марта 2017 года по февраль 2019 года, в квартире одного из домов в Колпинском районе Петербурга, женщина издевалась над своей дочерью 2004 года рождения, - сообщили в следственном комитете.Мать испытывала отвращение и неприязнь к девочке, которой в 2017 году было всего 13 лет. Женщина систематически пила и истязала ребенка. Она избивала дочь руками и шваброй, резала ее ножом, а также тушила об ее голову сигареты. Все издевательства женщина сопровождала криками и жесткими оскорблениями, а после выгоняла перепуганного ребенка на улицу.Суд признал доказательства, собранные следственным комитетом, достаточными для вынесения приговора по уголовное статье об истязании. Однако, так как у женщины есть еще один ребенок 2014 года, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.