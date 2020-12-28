Неприхотливый, спокойный, в отличной форме – именно так отзываются в Ленинградском зоопарке о проживающем там символе 2021 года – бычке с необычным именем Мааны. Черно-белый, коренастый красавец к зиме оброс шерстью, и потому не боится никаких морозов. Копытный принадлежит к якутской аборигенной породе, которая считается одной из самых редких среди коров.- Несмотря на то, что этот бык поменьше тех, которых мы привыкли видеть, это все равно крупное, физически сильное животное, - поясняет лектор Ленинградского зоопарка Дмитрий Васильев. – Наш парнишка довольно спокойный, но вообще эти быки обладают взрывным характером. Поэтому наши сотрудники не рискуют, и чтобы покормить животное, его перегоняют в соседний вольер.Мааны оказался в Ленинградском зоопарке в 2008 году. Тогда он был еще маленьким, неуклюжим теленком, которого Петербургу подарили коллеги из Якутии. За 12 лет бычок вырос, окреп, наел прекрасные щеки и даже обрел все шансы завести невесту. Но с личной жизнью у него почему-то не сложилось, хотя работники зверинца несколько раз пробовали «познакомить» Мааны с якутской коровой по кличке Сахая, которая тоже живет в зоопарке.- Эта корова немного постарше Мааны, мы их несколько раз сводили, но теленка так и не получилось, - вздыхает Дмитрий Васильев. – И вскоре мы бросили эту затею. Забавно, кстати, что корову нашу посетители принимают за быка. Потому что она черная, и у людей, видимо, срабатывает стереотип. А бычка, наоборот, называют коровой, потому что он черно-белый. Многие думают, что такого окраса может быть только корова.Мааны, как и все его сородичи, товарищ неприхотливый. Якутским коровам не нужны специальные пастбища, они прекрасно питаются всем, что найдут: летом едят траву, зимой – сено, ивовые веники, а в качестве лакомства – морковку и яблоки.К климату у этих копытных тоже претензий нет. К зиме они обрастают таким слоем шерсти, что могут спать на снегу даже в трескучие морозы. К лету же животные линяют. Чтобы процесс проходил проще, сотрудники зоопарка вешают в их вольеры «чесалки». Мааны испытывает к этому девайсу особую любовь и постоянно трется о него боками.- Бычок наш хороший, когда его приезжали навестить якутские коллеги, они с удивлением заметили, что он вымахал больше своего папы, - улыбается Васильев.Еще одна особенность Мааны – он тотальный интроверт. Бычок обитает рядом с жизнерадостными альпаками, которые с интересом бросаются изучать каждого туриста. Но ему нет дела ни до альпак, ни до людей. Он, как и полагается серьезному животному, на все реагирует крайне спокойно и с пониманием. Даже на коронавирусные ограничения, из-за которых Ленинградский зоопарк не будет работать с 30 декабря по 10 января. Так что планируйте встречу с живым символом 2021 года не раньше 11-го числа!