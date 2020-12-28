Похоже, для петербуржцев и всех россиян приближающийся Новый 2021 год станет последним пьяным: в Госдуме задумали возродить в стране систему вытрезвителей. Причем не просто задумали, а уже приняли законопроект в последнем, третьем чтении. И, кажется, он и правда ударит глубоко в русскую душу. Ведь вытрезвители будут платными.ПЛЮС 14 000 ПАЦИЕНТОВПоследний вытрезвитель в России закрылся в 2011 году. До этого институт приютов для нетрезвых успел изрядно дискредитировать себя ужасающими условиями и даже убийствами постояльцев. Но с тех пор стало только хуже: бремя работы с буйными пьяницами досталось медработникам – прежде всего, Скорой помощи, – которым пришлось освоить навыки самообороны на практике.– Последние 10 лет к нам доставляли все больше таких пациентов. В 2019 год их было 14 000 человек, – рассказывает руководитель Отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России в Северо-Западе, доктор медицинских наук Алексей Лодягин. – Все поступают с диагнозом «Токсическое действие этанола», который предполагает нарушение сознания вплоть до комы. При этом по факту нередко пациенты даже стоят на ногах. Лишь небольшая часть из них относится к токсикологическому профилю либо требует другой медпомощи: остальные просто находятся в разной степени опьянения и, по большому счету, в ней не нуждаются.Сложнее всего медикам в новогодние праздники: массовое поступление перепивших земляков начинается с утра 31 декабря. Порой в токсикологии НИИ на 48 койках и 13 реанимационных местах приходилось размещать по 120 человек – возбужденных, крикливых и лезущих в драку с соседями по палате.– В августе этого года вышло распоряжение Комитета по здравоохранению, в котором прописано, что к нам теперь везут только тех нетрезвых, которые находятся в коме, или если имеет место массовое отравление, – продолжает Алексей Лодягин. – Остальных развозят по отделениям Скорой помощи стационарного звена.СПАСТИ МЕДИКАПандемия нанесла медикам двойной удар: люди стали не просто чаще болеть, но и больше пить, не забывая при этом сэкономить. В стремлении освободить врачей от любой лишней нагрузки депутаты и вспомнили о вытрезвителях.– Система вытрезвителей не только оградит медиков от буйных пациентов, но и разгрузит систему здравоохранения, – констатирует председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок. – Плюс к этому вытрезвители помогут человеку не замерзнуть на улице, защитят его от окружающих и его самого: по статистике, от последствий потребления спиртного ежегодно на улицах умирает до 50 000 россиян.Как воскресить вытрезвители и в каком формате, каждый регион решит сам.– Вариантов много. Среди них – частные вытрезвители, которые можно будет субсидировать, или вытрезвители в формате государственно-частного партнерства, – добавляет Денис Четырбок.Неизменным будет одно: штатный доктор.– Медицинской сортировкой пациентов, на мой взгляд, должны заниматься врачи Скорой помощи. Если они не найдут ничего по своей части или не привезут его к нам, в вытрезвитель человека доставят правоохранители, – описывает идеальную модель Алексей Лодягин. – Штатный медик проследит за поступившим товарищем и, в случае ухудшения его состояния или отсутствия положительной динамики, обратится за консультацией или направит его на госпитализацию в скоропомощной стационар. Наблюдение важно потому, что такие пациенты непредсказуемы: вроде, пришел на своих ногах, а потом обнаруживается сюрприз в виде черепно-мозговой или «острого живота».НА УРОВНЕ ПЛАЦКАРТАНо готова ли будет полиция вновь взять часть функций по отрезвлению нации на себя?– Есть еще Росгвардия, – напоминает Четырбок. – А вот поручить функцию безопасности ЧОПам будет невозможно: по закону, никакой охранник не может применить в отношении вас спецсредства и что-то от вас требовать.Говоря о платных вытрезвителях, в Госдуме озвучили сумму в полторы тысячи рублей и сравнили попавшего в него человека с машиной, отправленной на штрафстоянку.– В некоторых регионах вытрезвители уже организованы, – отмечает Четырбок. – Цена там небольшая, 500 рублей. Выдают чистое постельное белье. Условия вполне себе приемлемые, на уровне плацкарта. Цели создать новый бизнес, конечно, нет, но если он появится, тоже будет неплохо: это отчисления в бюджет, это новые рабочие места.Смысл в частных и полугосударственных вытрезвителях видят и медики.– Вот только значительная, если не большая, часть таких пациентов вряд ли сможет оплатить лечение, – подчеркивает Лодягин. – Многих доставляли к нам повторно, причем 1000 человек в 2019 году – больше 10 раз. Единственное желание человека сутра, будь он пациент стационара или вытрезвителя, – добежать до ближайшего магазина. Если раньше таких людей брали на поруки рабочие коллективы, если раньше существовали лечебно-трудовые профилактории, то сейчас ничего такого нет. Эта проблема не столько медицинская, сколько социальная и экономическая.Так решат ли тогда вытрезвители проблему? Или большая часть их потенциальных клиентов все равно останется на улице? Ответы начнут искать в Мариинском дворце после зимних праздников.