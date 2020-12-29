Длинные зимние выходные – прекрасный повод отдохнуть, выспаться и побыть рядом с близкими. Но работу некоторых служб остановить на такой долгий срок просто нельзя. Среди них и почта. «Комсомолка» изучила режим работы отделений почты в новогодние праздники 2021 в Санкт-Петербурге и отыскала полезную информацию.Как сообщают в Почте России, 31 декабря 2020 года почтовые отделения в Санкт-Петербурге еще будут работать. Правда, закроются они на час раньше обычного (уточнить режим работы ближайшего к вам отделения лучше на сайте pochta.ru). Круглосуточные почтовые отделения города тоже изменят график и закроются в 21:00.1 января 2021 года круглосуточные отделения почты в Санкт-Петербурге возобновят работу в 10:00. А вот для обычных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. Не будут в эти даты работать и почтальоны, так что не стоит рассчитывать на быструю доставку письма или газеты по подписке.3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения города будут работать, как обычно. Пенсии и пособия, предупреждают в петербургском отделении Пенсионного фонда, выдадут по особому графику. Те, кто должен был получить выплату 3-4 января, смогут забрать деньги уже 29-30 декабря. А с 4 числа работа по выплате пенсий вернется в привычное русло.