Символ наступающего года – бык. В Петербурге, музее под открытым небом, этому образу тоже нашлось место. К статуям, арт-объектам, необычным памятникам могучему животному сегодня особое внимание. У них можно и загадать желание на будущий год, и сделать красивое фото, и полюбоваться величием этого создания. «Комсомолка» составила список адресов, где можно найти быков в Северной столице.Московское шоссе, 13.Две бронзовых статуи стоят на Московском шоссе в Петербурге. Именно этим быкам стоит уделить особое внимание – их по праву считают одними из хранителей города. Создал эти фигуры скульптор Демут-Малиновский в 1827 году для украшения Скотопригонного двора. А в 1936 году их переместили к проходной бывшего Ленинградского мясокомбината, где они находятся и по сей день. Правда, это место им пришлось покинуть во время Великой Отечественной войны. Тогда статуи спрятали на территорию Александро-Невской лавры. А после окончания войны вернули на место. В Петербурге есть легенда, что однажды Демут-Малиновский увидел сон, в котором его бронзовые быки ожили и пришли к нему. А ведь скульптор захоронен как раз в Александро-Невской лавре – недалеко от того места, где и пережидали военное время статуи.Литейный проспект, 39В центре Петербурга тоже есть быки. Они спрятались в роскошной парадной Дома Пашкова на Литейном, который известен всем по стихотворению Некрасова «Размышления у парадного подъезда». В просторном вестибюле еще в начале XX века были установлены две фигуры величественных зубров – дикого вида быков из семейства бизонов. Создал их известный скульптур и академик Роберт Бах специально для этого здания. К слову, в жизни зубры намного больше обычных быков и могут достигать в длину трех метров!Кузнецовская улица, 46-48Есть в Московском районе и еще одни быки. Они спрятались на фасаде жилого дома на Кузнецовкой улице и наблюдают за петербуржцами уже больше полувека. Красивое здание в сталинском неоклассицизме украшено барельефами, а на некоторых из них изображены как раз головы быков. Расположены несколько таких элементов высоко, прямо у окон квартир, так что потереть на удачу символ года не получится. А вот полюбоваться – можно. Подсказка: искать быков нужно со двора.Кемская улица, 1Еще один бык обитает на Крестовском острове. При взгляде на него сразу вспоминается испанская коррида – словно он готов выйти на арену. Экзотический памятник уже давно полюбился петербуржцам. Об этом говорят и затертые бока металлической скульптуры животного. Говорят, если потереть их на удачу – сбудется желание. Когда еще его загадывать, если не перед годом Быка?Приморский проспект, 15А вот самый большой бык в Петербурге находится на Приморском проспекте у одного из ресторанов. Этот арт-объект горожане знают уже много лет. Любят его и дети – цветной бык, напоминающий «мультяшного» персонажа, сидит в огромном кресле. Рядом с ним петербуржцы уже сделали немало фото. Говорят, что выполнен бык из папье-маше. Каждый год его подкрашивают акриловыми красками, чтобы тот не терял яркости.