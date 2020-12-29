Состояние Алисы Фрейндлих, находящейся на данный момент в палате интенсивной терапии в больнице № 122, остается стабильно тяжелым. Об этом «КП-Санкт-Петербург» во вторник, 29 декабря, рассказал источник, близкий к медицинским кругам.Напомним, звезда «Служебного романа» и прима Большого драматического театра попала в больницу с диагнозом «коронавирус». Как стало известно «Комсомолке» в понедельник, 28 декабря, до этого актриса пыталась лечиться дома. Но ни к чему хорошему это не привело – Алису Фрейндлих пришлось госпитализировать.- Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, тенденции к ухудшению нет, - отметил собеседник издания. – К счастью, Алиса Бруновна – высокоинтеллектуальная женщина, она очень хорошо понимает, что с ней происходит и не сопротивляется лечению. Докторов это очень вдохновляет.По словам источника, осложняет дело то, что Фрейндлих – заядлая курильщица. Ранее она признавалась, что в последние годы выкуривает не менее пачки сигарет в день. Поэтому состояние легких Народной артистки СССР далеко от идеального – а при коронавирусе это, зачастую, играет определяющую роль.- Сейчас для нее делается все необходимое и все возможное, - констатировал источник. – Набор средств лечения в больнице имеется, выполняются все процедуры. Теперь все зависит от ее организма.Напомним: в декабре 2020-го года Алисе Фрейндлих исполнилось 86 лет. Российскому зрителю она больше всего известна по ролям в фильмах «Служебный роман», «Сталкер», «Дартаньян и три мушкетера» и многих других. С 1983 года Народная артистка СССР служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Врачи не дают прогнозов»: Попавшая в больницу с коронавирусом Алиса Фрейндлих до этого неделю лечилась домаСейчас актриса находится в палате интенсивной терапии, дышит она самостоятельно (подробности)Серьезное осложнение на легкие: стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих, попавшей в реанимацию с коронавирусомВрачи пока не дают прогнозов, звезда фильмов «Служебный роман», «Жестокий романс» находится в реанимации (подробности)Получает интенсивную терапию: в БДТ раскрыли обстоятельства госпитализации Алисы ФрейндлихРанее стало известно, что народная артистка СССР попала в больницу с коронаврусом (подробности)