ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬКогда пандемия охватила страну, врачи оказались на передовой, но они были не единственными, кто работал в режиме повышенной готовности. Медики спасали здоровье и жизни людей, а теплоэнергетики обеспечивали все необходимые для этого условия: следили за тем, чтобы в больницах и домах были теплые батареи и горячая вода. Некоторая доля персонала, конечно, ушла на удаленку, но самую важную часть работы в онлайн было не перевести. Например, диспетчеры. Они следят за оборудованием, контролируют работу систем теплоснабжения, координируют действия ремонтных бригад.- От диспетчеров во многом зависит слаженность действий коллектива, поэтому нашей задачей было сохранить в строю диспетчерский персонал, дежурные бригады, которые оперативно реагируют на аварийные ситуации, - говорит начальник оперативно-режимного участка Курортного района теплоснабжения Вадим Смоляков. - Мы старались по максимуму обеспечить безопасность сотрудников: ограничили личные контакты на рабочем месте, обеспечили всех средствами индивидуальной защиты.Вадим Смоляков в профессии более десяти лет. Начинал как инженер электросвязи первой категории, а сейчас отвечает за теплоснабжение целого района. Специалист вспоминает, что за годы работы случалось всякое, но пандемия принесла совершенно новый опыт. Впрочем, работу теплоэнергетиков она кардинально не изменила, ведь они всегда на посту: в отопительный сезон обеспечивают потребителей теплом, летом готовятся к следующему сезону и в любое время готовы к нештатным ситуациям.- В этом году сразу несколько медицинских учреждений Курортного района принимало пациентов с коронавирусом. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечить беспрерывное теплоснабжение и этих потребителей. Плановые ремонтные работы нам удалось провести без длительных остановок, минимальный перерыв составлял 1-2 часа в ночное время, - продолжает Вадим. - Когда объем задач и интенсивность работы выросли, люди мобилизовались. Все понимали важность, поэтому действовали слаженно. А еще помогла грамотная организация работы, в экстремальных ситуациях это всегда спасает, - добавляет Смоляков.ВИРУСНЫЕ ДОЛГИПоставщики тепла выполняют свои обязательства, а вот потребители это делают не всегда. Задолженность по оплате услуг ЖКХ в нашей стране и так неуклонно растет, а пандемия лишь увеличила ее объемы. Весной правительство ввело мораторий на начисление «стимулирующих» к погашению долга пеней.- Принятые меры обеспечили снижение долговой нагрузки на граждан, однако системно и зеркально увеличили ее у организаций в сфере ЖКХ. По сравнению с предыдущими годами в зависимости от месяца мы наблюдали отклонения по собираемости платежей до 15 процентов, - говорит начальник отдела претензионноисковой работы дочерней компании АО «Газпром теплоэнерго» в Вологодской области ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Елена Брусничкина. - Рост дебиторской задолженности помогает удержать системные меры. Мы серьезно усилили работу. С одной стороны, продолжаем использовать претензионно-исковую работу, с другой - предоставляем потребителям все возможности оплатить поставленное тепло и погасить долги. Например, у нас есть внутренний сервис онлайн-оплаты через сайт, не требующий регистрации в личном кабинете. Он позволяет оплатить счета прямо на месте без комиссии как потребителям, так и должникам во время рейдов. Это очень удобно.Служба безопасности компании активно сотрудничает с Управлением Федеральной службы судебных приставов, принимает участие в совместных рейдах для установления места нахождения имущества злостных неплательщиков. Как показал опыт, после ареста судебными приставами имущества должники стараются погасить задолженность.Активную позицию компания занимает и в процедурах банкротства, благодаря чему за последние два года арбитражными судами удовлетворены иски о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей недобросовестных управляющих организаций на сумму более двухсот миллионов рублей.РАБОТА В КОМАНДЕЕсли с задолженностью не бороться, то последствия могут быть необратимыми. К теплоснабжающим компаниям предъявляются высокие требования - это своевременное обучение персонала, проведение текущих и капитальных ремонтов и многое другое. Неплатежи вынуждают компании пересматривать стратегию развития. Правда, потребители редко задумываются о таких последствиях. Как признаются специалисты, их работа с должниками активно освещается в СМИ. И это работает. В целом же компания обеспечивает собираемость платежей на стабильном уровне - более 98 процентов.Конечно, теплоэнергетики идут навстречу тем потребителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Такие абоненты вправе отсрочить долг или воспользоваться рассрочкой. Круг лиц, которым предоставляется такое право, определен законом.