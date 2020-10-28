Мемориал на месте захоронения красноармейцев открыли в Ленобласти

На открытие мемориала приехали родственники павших солдат и офицеров. Фото: Администрация Ленобласти.

На карте памяти Ленинградской области появилась новая точка - еще один воинский мемориал. В субботу, 24 октября, его открыли на острове Клест в Выборгском районе возле захоронения, где покоится более трех сотен бойцов и офицеров 43-й стрелковой дивизии. Все они погибли в период советско-финляндской войны во время штурма вражеских укреплений в марте 1940 года.

Обнаружить захоронение удалось волонтерам отряда «Советский патриот» и организации «Ленинградский доброволец». Работы на местности начались в 2018 году. Интересно, что инициировал их внук одного из погибших красноармейцев, который состоит в поисковом отряде. Активистам пришлось много времени провести в архивах, и в итоге братскую могилу удалось обнаружить благодаря земляным провалам. Работать непосредственно с захоронением начали в мае этого года. За два месяца удалось найти фрагменты формы, гильзы. Останки павших воинов при этом не поднимались, было только подсчитано примерное их количество.

Важно, что поисковикам удалось установить имена почти всех, кто был похоронен в братской могиле. Помогли в этом опять же архивы.

- Именных медальонов во время советско-финляндской войны еще не было, поэтому мы два года работали с базой данных и обработали 135 тысяч фамилий, - говорит руководитель «Советского патриота» Ольга Богданова.

Теперь имена красноармейцев выгравированы на гранитном монументе, который установили на месте захоронения. Известно, что на острове Клест воевали солдаты из самых разных регионов и союзных республик. Конечно, среди них были представители различных национальностей, именно поэтому представители национально-культурных объединений 47-го региона посчитали своим долгом принять участие в торжественно-траурной церемонии. На остров прибыли представители башкирского, татарского, чувашского, азербайджанского народов, союза русских землячеств, грузинского общества Петербурга «Иверия». Возглавили делегацию Ленобласти представители комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям области и Дома дружбы.

- В церемонии открытия мемориала приняли участие и родственники погибших солдат, которых смогли найти поисковики, - рассказали в пресс-службе Дома дружбы Ленобласти.

Отдать дань памяти погибшим родственникам приехали восемь семей. Им вручили памятную медаль, а также гильзу с землей с места захоронения. Всего известны имена родственников нескольких десятков бойцов.