Пожар на лакокрасочном заводе в Ленинградской области 28 октября 2020: «Слышно, как что-то взорвалось»

В Ленобласти горит лакокрасочный завод. Фото: vk.com/dtp47rus / Ольга Афанасьева

Серьезный пожар на лакокрасочном заводе в Ленинградской области произошел утром 28 октября 2020 года. Пламя вспыхнуло около 10:00 в поселке Буяницы Волосовского района. Огонь распространился моментально, а в небо поднялся черный столб дыма. Местные жители повыскакивали из домов и начали отгонять подальше машины. Люди сообщают о звуке взрыва и хлопков от лопающихся емкостей с краской.

- Зрелище страшное, люди из соседних домов эвакуировались. Вспыхнуло резко – буквально 2-3 минуты и огонь пошел. Что-то там взорвалось, похоже, - рассказывает местная жительница, на опубликованной в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Ленинградская область» видеозаписи.

В региональном управлении МЧС также знают о происшествии. Сейчас на месте ЧП уже работает несколько расчетов, им на помощь прибывают новые.

- В 10:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, населенный пункт Буяницы, дом 84. К месту были направлены дежурные смены 119, 120 и 123 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области и подразделения Главного управления МЧС России по Ленинградской области, - сообщает пресс-служба ведомства.

На место ЧП также выехал начальник ГУ МЧС России по Ленобласти Евгений Дайнеко.

По имеющимся данным, к моменту приезда спасателей, уже горели емкости с растворителем в четырех ангарах.

Сейчас пожарные пытаются локализовать пламя. Работы ведутся по второму, повышенному номеру сложности. В Буяницы направлены дополнительные подразделения пожарных.

Данных о погибших или пострадавших пока нет.