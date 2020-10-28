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Ученые СПбГУПТД нашли способ повысить конкурентоспособность отечественной текстильной промышленности

Инновационные методы, разработанные авторским коллективом вуза, уже удостоено премии Правительства РФ
Степан СТЕПАНОВ
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Научный руководитель авторского коллектива СПбГУПТД, заместитель начальника управления мониторинга научных исследований и контрактов СПбГУПТД Виктория Вагнер. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Научный руководитель авторского коллектива СПбГУПТД, заместитель начальника управления мониторинга научных исследований и контрактов СПбГУПТД Виктория Вагнер. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали уникальный способ повышения конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности на основе моделирования и цифровизации ее свойств. Разработка существенно снижает конечную себестоимость продукта, в первую очередь за счет того, что позволяет минимизировать затраты на тестовые испытания материалов, которые традиционно проводились раньше.

Теперь отечественные производители будут иметь возможность прогнозировать свойства материалов на их виртуальной модели в заданных эксплуатационных условиях без проведения тестов. Ученые стремились достичь того, чтобы исключить из цикла производство больших партий опытных образцов, что также позволяет снизить конечную себестоимость продукта. В рамках данной работы они исследовали для примера парашютные стропы и купола парашютов.

- Нами было создано порядка 70 компьютерных программ для проектирования текстильных изделий с наилучшими конкурентоспособными свойствами, то есть в рамках данной разработки мы рассмотрели порядка 70 свойств. По сути, это еще один шаг к полной цифровизации проектирования и автоматизации производства, - комментирует научный руководитель авторского коллектива СПбГУПТД, заместитель начальника управления мониторинга научных исследований и контрактов СПбГУПТД Виктория Вагнер.

Уникальность разработки заключается в том, что она может применяться не только в текстильной и легкой промышленности, но и в других отраслях, а также позволит внести вклад в развитие импортозамещения, поскольку существенно ускоряет процесс проектирование и снижает экономические затраты на производство. Инновационные методы, разработанные авторским коллективом СПбГУПТД, было удостоено премии Правительства РФ 2020 года в области науки и техники для молодых ученых. Распоряжение о присуждении премии подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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