Без лишних стрессов и ожиданий: как на предприятиях Ленобласти внедряют бережливые технологии

Шустрые парни забирают с конвейера зеленые плоские коробки и складывают их большими стопками Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Иногда достаточно придвинуть поближе тумбочку и переставить принтер на другую сторону, чтобы рабочий процесс ускорился в несколько раз. Удивительно, но зачастую объемы производства зависят не от дорогущих швейцарских станков, а от того, сколько секунд рабочий бежит за нужной ему коробкой.

Именно над этими нюансами сейчас работают предприятия Ленинградской области, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Чтобы определить, что именно нужно изменить, в компании приезжают представители Федерального центра компетенций. Корреспонденты «КП» увидели, как внедряются бережливые технологии.

В цехе, где печатают упаковку, довольно жарко и шумно Фото: Алина ЧЕМЕРИС

«СДЕЛАТЬ ТРУД БЕЗОПАСНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ»

Одним из участников нацпроекта стала компания «Рэмос-Альфа», которая занимается производством упаковки. Именно отсюда в пиццерии, бакалеи, на предприятия по производству напитков страны направляются картонные коробки самой разной ширины, толщины и высоты. В цехе, где печатают упаковку, довольно жарко и шумно. Здесь повсюду огромные рулоны серой бумаги.

Рабочие ставят их на специальный держатель и определенным образом нарезают. Рядом шустрые парни забирают с конвейера зеленые плоские коробки и складывают их большими стопками, которые потом увозят маленькие юркие машинки. С виду все работает быстро и слаженно, однако, как поясняет директор компании Алексей Чистокин, здесь еще многое нужно поменять.

Одним из участников нацпроекта стала компания «Рэмос-Альфа», которая занимается производством упаковки Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Мы лет десять назад начали внедрять у себя бережливые технологии, - рассказывает он. - Но наши усилия не приносили результата. Поэтому, когда мы узнали о нацпроекте, сразу решили в нем участвовать. Начали в конце мая. Для нас было важно сделать труд работников безопасным и вместе с тем убрать все лишние стрессы и ожидания. Начали мы с того, что создали единую коммуникационную сеть. К примеру, у всех сотрудников сейчас есть рации, чтобы быстро сообщать друг другу информацию. В результате никакие сведения не теряются и мы можем быстро реагировать на любую проблему.

В некоторых случаях было достаточно поменять местами станок и принтер, чтобы оператор, которому надо печатать по сто листов в день, не бегал туда-сюда, а все имел под рукой. Такой подход, как уверяет Алексей, принес свои плоды. По его подсчетам, производительность увеличилась примерно на 6 процентов. Кроме того, руководитель заметил, что в компании стало гораздо больше людей, которые берутся за свое дело с горящими глазами и уходят с работы не вымотанными, а счастливыми.

Птицефабрика «Синявинская» тоже подключилась к нацпроекту Фото: Алина ЧЕМЕРИС

УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ

Еще одним участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стала птицефабрика «Синявинская». Компания только готовится к переменам, и сейчас с помощью федеральных экспертов здесь проходит анализ и изучение имеющихся ошибок. Начать налаживать работу было решено в первую очередь в цехе по расфасовке яиц. Чтобы понять, насколько эффективен каждый сотрудник, над ними в буквальном смысле стояли с секундомерами.

- Есть у нас линия, где идет упаковка яиц, - поясняет генеральный директор птицефабрики Артур Холоденко. - На этой линии работают четырнадцать девушек. Когда мы начали засекать, сколько времени у каждой уходит на упаковку, то выяснили, что кто-то работает вдвое медленнее остальных. Мы сначала удивились: трудолюбивая, хорошая девушка, почему такая низкая эффективность? В результате мы поняли, что она просто-напросто на пятнадцать сантиметров ниже своей соседки. Ей не хватает длины рук, чтобы работать так же быстро. И тогда мы стали думать: подставить ей тумбу или придвинуть упаковочный стол… В итоге решение мы нашли, и линия стала работать быстрее.

Когда бережливые технологии покажут свою эффективность, птицефабрика сможет нарастить объем производства на экспорт Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Как отмечает Артур Холоденко, птицефабрика отправляет на экспорт почти половину от всего объема, который страна продает за рубеж. Продукция идет в основном в страны Западной Африки и Персидского залива. Это значит, что компания должна быть конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

- Чтобы внедрить в компанию бережливые решения, мы сначала выясняем, какие потери она несет, - говорит представитель Федерального центра компетенций Дмитрий Ильин. - Здесь есть много недочетов: излишняя обработка, излишнее ожидание и, как следствие, нереализованный потенциал сотрудников. Сейчас мы прорабатываем внутренние маршруты, чтобы, к примеру, сотрудникам не нужно было за коробкой бежать из одного конца цеха в другой.

По словам Артура Холоденко, когда бережливые технологии покажут свою эффективность, птицефабрика сможет нарастить объем производства на экспорт. Кстати, в этом году компания планирует произвести рекордное количество яиц - 1 миллиард 420 миллионов штук.

Чтобы понять, насколько эффективен каждый сотрудник, над ними в буквальном смысле стояли с секундомерами Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» присоединились семнадцать предприятий Ленинградской области. Участниками могут стать компании из числа приоритетных отраслей региона. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, ЖКХ, строительство, транспорт.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, все эти предприятия могут рассчитывать на консультации ведущих российских экспертов в области бережливых технологий, а также получить доступ к льготным займам под 1 процент от Фонда развития промышленности.

Ожидается, что в ближайшие четыре года получить государственную поддержку и нарастить производство на 30 процентов смогут 169 предприятий Ленобласти. Для этого в регионе работе с бережливыми технологиями обучат более полутора тысяч человек.