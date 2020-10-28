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Общество

Без лишних стрессов и ожиданий: как на предприятиях Ленобласти внедряют бережливые технологии

Главная задача - оптимизировать работу сотрудников, чтобы они не отвлекались на лишние дела и уходили с работы счастливыми
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Шустрые парни забирают с конвейера зеленые плоские коробки и складывают их большими стопками

Шустрые парни забирают с конвейера зеленые плоские коробки и складывают их большими стопками

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Иногда достаточно придвинуть поближе тумбочку и переставить принтер на другую сторону, чтобы рабочий процесс ускорился в несколько раз. Удивительно, но зачастую объемы производства зависят не от дорогущих швейцарских станков, а от того, сколько секунд рабочий бежит за нужной ему коробкой.

Именно над этими нюансами сейчас работают предприятия Ленинградской области, участвующие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Чтобы определить, что именно нужно изменить, в компании приезжают представители Федерального центра компетенций. Корреспонденты «КП» увидели, как внедряются бережливые технологии.

В цехе, где печатают упаковку, довольно жарко и шумно

В цехе, где печатают упаковку, довольно жарко и шумно

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

«СДЕЛАТЬ ТРУД БЕЗОПАСНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ»

Одним из участников нацпроекта стала компания «Рэмос-Альфа», которая занимается производством упаковки. Именно отсюда в пиццерии, бакалеи, на предприятия по производству напитков страны направляются картонные коробки самой разной ширины, толщины и высоты. В цехе, где печатают упаковку, довольно жарко и шумно. Здесь повсюду огромные рулоны серой бумаги.

Рабочие ставят их на специальный держатель и определенным образом нарезают. Рядом шустрые парни забирают с конвейера зеленые плоские коробки и складывают их большими стопками, которые потом увозят маленькие юркие машинки. С виду все работает быстро и слаженно, однако, как поясняет директор компании Алексей Чистокин, здесь еще многое нужно поменять.

Одним из участников нацпроекта стала компания «Рэмос-Альфа», которая занимается производством упаковки

Одним из участников нацпроекта стала компания «Рэмос-Альфа», которая занимается производством упаковки

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Мы лет десять назад начали внедрять у себя бережливые технологии, - рассказывает он. - Но наши усилия не приносили результата. Поэтому, когда мы узнали о нацпроекте, сразу решили в нем участвовать. Начали в конце мая. Для нас было важно сделать труд работников безопасным и вместе с тем убрать все лишние стрессы и ожидания. Начали мы с того, что создали единую коммуникационную сеть. К примеру, у всех сотрудников сейчас есть рации, чтобы быстро сообщать друг другу информацию. В результате никакие сведения не теряются и мы можем быстро реагировать на любую проблему.

В некоторых случаях было достаточно поменять местами станок и принтер, чтобы оператор, которому надо печатать по сто листов в день, не бегал туда-сюда, а все имел под рукой. Такой подход, как уверяет Алексей, принес свои плоды. По его подсчетам, производительность увеличилась примерно на 6 процентов. Кроме того, руководитель заметил, что в компании стало гораздо больше людей, которые берутся за свое дело с горящими глазами и уходят с работы не вымотанными, а счастливыми.

Птицефабрика «Синявинская» тоже подключилась к нацпроекту

Птицефабрика «Синявинская» тоже подключилась к нацпроекту

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ

Еще одним участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стала птицефабрика «Синявинская». Компания только готовится к переменам, и сейчас с помощью федеральных экспертов здесь проходит анализ и изучение имеющихся ошибок. Начать налаживать работу было решено в первую очередь в цехе по расфасовке яиц. Чтобы понять, насколько эффективен каждый сотрудник, над ними в буквальном смысле стояли с секундомерами.

- Есть у нас линия, где идет упаковка яиц, - поясняет генеральный директор птицефабрики Артур Холоденко. - На этой линии работают четырнадцать девушек. Когда мы начали засекать, сколько времени у каждой уходит на упаковку, то выяснили, что кто-то работает вдвое медленнее остальных. Мы сначала удивились: трудолюбивая, хорошая девушка, почему такая низкая эффективность? В результате мы поняли, что она просто-напросто на пятнадцать сантиметров ниже своей соседки. Ей не хватает длины рук, чтобы работать так же быстро. И тогда мы стали думать: подставить ей тумбу или придвинуть упаковочный стол… В итоге решение мы нашли, и линия стала работать быстрее.

Когда бережливые технологии покажут свою эффективность, птицефабрика сможет нарастить объем производства на экспорт

Когда бережливые технологии покажут свою эффективность, птицефабрика сможет нарастить объем производства на экспорт

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Как отмечает Артур Холоденко, птицефабрика отправляет на экспорт почти половину от всего объема, который страна продает за рубеж. Продукция идет в основном в страны Западной Африки и Персидского залива. Это значит, что компания должна быть конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

- Чтобы внедрить в компанию бережливые решения, мы сначала выясняем, какие потери она несет, - говорит представитель Федерального центра компетенций Дмитрий Ильин. - Здесь есть много недочетов: излишняя обработка, излишнее ожидание и, как следствие, нереализованный потенциал сотрудников. Сейчас мы прорабатываем внутренние маршруты, чтобы, к примеру, сотрудникам не нужно было за коробкой бежать из одного конца цеха в другой.

По словам Артура Холоденко, когда бережливые технологии покажут свою эффективность, птицефабрика сможет нарастить объем производства на экспорт. Кстати, в этом году компания планирует произвести рекордное количество яиц - 1 миллиард 420 миллионов штук.

Чтобы понять, насколько эффективен каждый сотрудник, над ними в буквальном смысле стояли с секундомерами

Чтобы понять, насколько эффективен каждый сотрудник, над ними в буквальном смысле стояли с секундомерами

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» присоединились семнадцать предприятий Ленинградской области. Участниками могут стать компании из числа приоритетных отраслей региона. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, ЖКХ, строительство, транспорт.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, все эти предприятия могут рассчитывать на консультации ведущих российских экспертов в области бережливых технологий, а также получить доступ к льготным займам под 1 процент от Фонда развития промышленности.

Ожидается, что в ближайшие четыре года получить государственную поддержку и нарастить производство на 30 процентов смогут 169 предприятий Ленобласти. Для этого в регионе работе с бережливыми технологиями обучат более полутора тысяч человек.

КАРТИНА ДНЯЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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