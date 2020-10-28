Уникальных собак-гибридов готовятся вывести на борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Собак готовятся использовать для диагностирования коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на борьбу с вездесущим коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд». Речь идет о собаках породы шалайка — уникальных и удивительных гибридах, получившихся в результате скрещивания дикого шакала и домашней лайки. Прямо сейчас собачью «молодь» обучают премудростям поисковой работы на базе племенного кинологического центра «Друг». Если все пройдет как нужно, уже в ближайшие месяцы они могут начать искать зараженных пассажиров в аэропорту «Пулково». Кто такие шалайки, какие преимущества дает им «дикая кровь», и чем пахнет SARS-CoV-2 — выясняли журналисты «Комсомольской правды».

В венах шалайки течет кровь дикого шакала! Фото: Артем КИЛЬКИН

У ног профессионального кинолога Валерия Хиврича бьется, прыгает и рвется с поводка черный с белыми пятнами сгусток энергии — семимесячный щенок по имени Дарвин. Дарвин — шалайка, гибрид шакала и лайки. Журналисты название этой породы как только ни коверкают — называют ее представителей и «шакалайками» и даже «шабаками». Осуждать коллег, впрочем, трудно — шалайки настолько милы и дружелюбны, что игривые прозвища буквально липнут к ним сами собой.

- Шалаек вывел знаменитый московский охотовед Клим Тимофеевич Сулимов, - рассказывает Валерий Хиврич. - Поэтому, кстати, другое их название - «собака Сулимова». После института, в 1960-х годах, он какое-то время работал на Севере, где очень близко познакомился с ненецкими оленегонными лайками — это собаки, которые «пасут» в тундре оленьи стада.

Эти самые оленегонные лайки оказались животными крайне полезными — смышлеными, легко обучаемыми, да вдобавок обладающими острым нюхом и компактными размерами. Вернувшись в Москву, Сулимов какое-то время работал с ними по заданию МВД СССР — натаскивал умных и послушных собачек на поиск наркотиков. В Союзе, отмечает Валерий Хиврич, тогда и слова-то такого толком не знали — но уже с опаской поглядывали на западные страны и заранее наращивали силы.

На коронавирус собак натаскивают как и на взрывчатку или наркотики Фото: Артем КИЛЬКИН

В какой-то момент Сулимов решил «усовершенствовать» лаек, «прилив» им кровь дикого зверя. Выбор ученого пал на шакалов — эти звери, может, и не так популярны, как волки, и реноме у них не такое «благородное», но в выносливости, остроте обоняния и прочих «звериных» качествах им не откажешь. По заказу Сулимова несколько особей привезли с Кавказа и поселили в Московском зоопарке. Эксперимент оказался удачным — через некоторое время на свет появились первые в мире щенки породы шалайка.

- Судьба у этих собак непростая, - констатирует Хиврич. - МВД в итоге решило переключиться на более привычных овчарок, и порода стала невостребованной. Но в конечном счете ее приметил и решил использовать «Аэрофлот».

На фото - семимесячный самец шалайки по имени Дарвин Фото: Артем КИЛЬКИН

Маленькие и подвижные шалайки, продолжает наш собеседник, оказались просто незаменимы при проверке аэропортов и самолетов. Во-первых, за счет размеров и умилительного внешнего вида они не нервировали пассажиров. Во-вторых, были способны забраться куда угодно — под сидения в салоне, на стеллажи и так далее. Ну и кроме того, гибриды шакала и лайки обнаружили просто-таки фантастическую выносливость: на испытания в Арабских Эмиратах, например, они, в отличие от все тех же овчарок, куда легче переносили дневную жару — сказывались гены шакалов, обитающих, как правило, в южных засушливых регионах.

- Кроме того, шалайки и в содержании здорово отличаются от более крупных пород, - продолжает Хиврич. - Для комфортной жизни им достаточно компактного вольера с сетчатым полом, как для песцов или лис — все отходы просто проваливаются сквозь него в специальный контейнер, пересыпаются песком или листьями, не пахнут и не доставляют никаких неудобств. Стоит такой вольер очень дешево — мы, например, у себя в племенном центре и вовсе сделали их сами, с минимальными затратами и по времени и по деньгам.

Шалайки отличаются умом и сообразительностью Фото: Артем КИЛЬКИН

В общем, всем хороша шалайка — умна, подвижна, миниатюрна, хорошо ладит с людьми. Единственное — иногда у щенков дают о себе знать дикие, шакальи корни, и они принимаются ночами выть на луну. Или сторониться созданных человеком объектов, особенно больших или шумных — люди истребляли шакалов на протяжении столетий, и эта память передалась через кровь их «рукотворным потомкам». Так что, учитывая все плюсы породы, кинологи решили — почему бы не использовать их в борьбе с новым врагом человечества — коронавирусом? К примеру, по словам Валерия Хиврича, «натаскать» шалаек на поиск людей, зараженных «ковидом», можно с таким же успехом, что и на поиск взрывчатых веществ или наркотиков.

- Человек, который имеет какое-либо заболевание, начинает выделять в окружающую среду вещества, имеющие определенный запах, - констатирует кинолог. - Мы этот запах можем и не ощущать, но вот собаки способны распознавать тончайшие оттенки.

Младшая сестра Дарвина по имени Мышка Фото: Артем КИЛЬКИН

Аналогичные опыты, продолжает наш эксперт, уже проводятся в других странах — в Англии, например, для оперативной «диагностики» планируют привлекать спаниелей. А вообще использование собак в медицинских целях — тема давно уже известная и перспективная.

- У нас в Пушкине, например, на базе Аграрного университета, пытались научить собак по запаху определять у человека рак предстательной железы, - отмечает Хиврич. - И, насколько я знаю, достигли в этом деле определенных результатов. Поэтому — мы считаем, что шалайки вполне способны определять коронавирус в организме. Нужно только их правильно подготовить.

Правда, продолжает кинолог, здесь возникают серьезные организационные сложности. Прежде всего, чтобы собака могла различать запах коронавируса, она должна его знать — а следовательно, нужны образцы от больных людей, несущие на себе следы вирусного агента. Просто так их, конечно, никто не предоставит — для работы с такими опасными материалами необходим специальный допуск и присутствие на тренировочной площадке квалифицированного медика. В идеале, отмечает Хиврич, кинолог и вовсе должен стать своего рода «инструментом», посредником между доктором и собакой. Хорошо хоть сами шалайки новым коронавирусом заразиться не могут — ученые уже доказали, что для четвероногих друзей человека он безвреден.

- Три недели назад мы отправили письмо в НИИ имени Пастера с тем, что готовы организовать такие эксперименты, - рассказывает специалист. - Но пока ответа, к сожалению, нет. И будет ли он — неизвестно.

Подготовка "антивирусного" собачьего отряда займет три-четыре месяца Фото: Артем КИЛЬКИН

В любом случае, продолжает Хиврич, натаскать шалайку на поиск вируса в человеческом организме недолго — на это с учетом подбора команды и прочих организационных моментов должно уйти не более трех-четырех месяцев. Так что, если все пойдет по плану, возможно, уже в следующем году обязательную сдачу мазка из носоглотки для пассажиров в аэропорту «Пулово» заменят на куда более приятную процедуру — общение с очаровательной шалайкой.

КСТАТИ

Если вы очаровались фотографиями умных и красивых шалаек, спешим обрадовать — держать такую породу дома можно. Другое дело, что вы ее, скорее всего, нигде не найдете — шалайки пока что не продаются и не сдаются в хорошие руки. Иногда питомники (а их в России всего два — в Москве и Петербурге) отдают невостребованных собак, но это случается редко, и если в питомнике у вас нет знакомых, шансы обзавестись уникальной собачкой стремятся к нулю. К тому же шалайки — существа очень активные. Так что если вам повезло заполучить одну из них — готовьтесь к долгим и насыщенным утренним и вечерним прогулкам.