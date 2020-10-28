Маршрут и расписание Поезда Победы 2020: В каких городах и когда будут остановки, как посетить выставку

В маршрут Поезда Победы в 2020 году входят 13 городов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд Победы, созданный петербургскими художниками, начал путешествие по стране. После того, как состав с уникальной выставкой увидели жители Москвы и Санкт-Петербурга, экспозиция отправилась в тур по городам. Маршрут Поезда Победы будет состоять из двух этапов. На первом он сделает 13 остановок (расписание на 2020 года вы можете посмотреть в конце этой статьи, - примеч.Ред.) и пробудет где-то один день, а где-то и все четыре. Посещение передвижного музея - бесплатное. Однако гости смогут не только побывать на выставке, но и даже на какое-то время стать ее экспонатами.

Первый этап путешествия Поезда Победы завершится в Волгограде 28 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главной задачей авторов Поезда Победы было сделать свой передвижной музей таким, чтобы гости каждой клеточкой прочувствовали атмосферу военных лет. Хотя истории здесь самые разные, и не все - про войну.

В общей сложности выставка занимает семь вагонов, которые станут для гостей настоящей машиной времени. Проводником в воскресшую реальность станет работница поезда, чем голос будет звучать в аудиогиде. Первой локацией, куда попадают посетители, станет обыкновенный плацкарт 30-х годов. В стране пока еще царит мир и бойцы пока еще не гибнут миллионами от фашистских пуль.

В этом поезде есть даже окоп Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако через несколько минут все меняется - второй вагон везет на фронт советских солдат. А чтобы гостям казалось, что поезд действительно едет, а не стоит на месте - в окнах на встроенных экранах проплывают виды деревень. Следующая локация удивит посетителей - это самый настоящий окоп, где показана битва на подступах к Москве. И, казалось бы, ничего не может быть страшнее ожесточенного боя... Но нет. Может. Концлагерь. Он здесь тоже показан. Фигуры узников художники даже не стали раскрашивать, обозначив цветом лишь глаза. Таков замысел.

Сцена в фашистском концлагере Фото: Олег ЗОЛОТО

Следующий вагон переместит присутствующих в лазарет, а затем - в научную лабораторию знаменитого микробиолога Зинаиды Ермольевой, создавшей пенициллин. После этого гости переместятся в банно-прачечное отделение, а потом познакомятся с красивой легендой, рассказывающей о том, что в блокадный Ленинград для борьбы с крысами специально свозили кошек. Эта сцена тоже показана.

Не обойдется и без легендарных маршалов Победы. Посетители побывают в штабе Рокоссовского и в броневагоне, пробитым немецким снарядом. Это последняя боевая локация, после которой гостей встретит долгожданная весна 1945-го года. Это трофейный вагон, который везет бойцов с фронта домой. Закончится путешествие в электричке 80-90х годов, где нет ни одной скульптуры. Но если гости сядут на пустые скамейки и посмотрят в "окна", то перед ними возникнут лица солдат той страшной войны.

Манекены настолько походи на людей, что, кажется, будто они могут с тобой заговорить Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Расписание Поезда Победы 2020

Первый этап путешествия Поезда Победы завершится в Волгограде 28 ноября 2020 года. После этого состав вернется в Москву на техобслуживание и только в следующем году продолжит свой путь.

Расписание Поезда Победы по стране в 2020 году. Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

Вторая часть пути пройдет по Транссибирской магистрали до Владивостока. Остановки будут как и в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Точный маршрут и расписание Поезда Побуды на 2021 год пока не готовы, об этом авторы проекта сообщат позже.