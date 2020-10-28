Пожарные откачали собаку, надышавшуюся дымом в горящей квартире в Санкт-Петербурге

Петербуржцы с восторгом обсуждают подвиг спасателей МЧС, откачавших пострадавшую при пожаре собаку. Фото: vk.com/spb_today

Бравые петербургские пожарные сумели вернуть с того света пса, пострадавшего при пожаре в однокомнатной квартире дома №38 на улице Веры Слуцкой, что находится на юго-востоке города. О храбром поступке сотрудников МЧС рассказали соседи горящей «однушки», которые с балкона фотографировали операцию спасения животного. Снимки появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» и хоть как-то разбавили своей добротой череду происшествий в Северной столице.

Хозяин песика и очевидцы молились, чтобы у пожарных все вышло, и с содроганием смотрели за спасением. Фото: vk.com/spb_today

- Собачка надышалась дымом при пожаре и потеряла сознание. Спасателям пришлось откачивать ее кислородом из маски, - написал один из очевидцев.

Спустя несколько манипуляций песик очнулся и задвигал лапками. По словам хозяина четвероногого малыша, он достаточно быстро оклемался, чувствует себя хорошо и уже бегает по улице. Естественно, поступок спасателей не остался без сотни лайков и комплиментов в комментариях.

Песик быстро оклемался и уже успел почувствовать себя хозяином пожарной машины. Фото: vk.com/spb_today

- Как приятно читать, что пожарные спасают не только людей! Это еще раз доказывает, что люди с большим и любящим зверей сердцем существуют! – пишет один из впечатлительных комментаторов.

Добавим, что пострадавших в пожаре людей, по предварительной информации, нет. В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу о добром поступке спасателей скромно умолчали.