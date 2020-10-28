Как выборгский крендель поможет привлечь туристов в Ленобласть

Ежегодно в регионе проходит фестиваль «Калейдоскоп вкусов», где представлено все самое лучшее. ФОТО: vk.com/gastrofest_2019

Камчатский краб, байкальский омуль и тульский пряник - самые популярные гастрономические бренды России. А чем Ленинградская область хуже? Здесь тоже много замечательных блюд, которые уже давно известны всей стране и даже за рубежом, но пока не являются привлекательными брендами. А ведь совершенно точно еда может стать притяжением для туристов, которые захотят приехать в регион снова и снова, тем более что с кулинарией здесь так много связано. К примеру, в течение года проходит сразу несколько фестивалей: «Корюшка идет» в Новой Ладоге и «Калейдоскоп вкуса» в рамках празднования дня рождения Ленинградской области. А еще есть «Сырный день», «Белый гриб», «Хлебное место», «Виват картошка!».

Но для создания бренда надо с чего-то начать. К решению вопроса решили подойти серьезно. Еще в прошлом году в Ивангороде прошла пресс-конференция, где впервые комитет по туризму представил Гастрономическую карту Ленинградской области. Ее необходимость понятна.

- Туристы приезжают и спрашивают, где можно попробовать местные блюда, - говорит представитель турфирмы «Тари Тур» Людмила Кувшинова. - И мы не всегда можем дать ответ.

Туристический символ Ленобласти Лосилий дружит с гастрономическими. ФОТО: vk.com/losilii

РЫБА, НАПИТКИ, СЛАДОСТИ

Жители и гости региона знают местные фишки. Сразу вспоминается ладожская корюшка, выборгский крендель и копорский чай. К слову, эти продукты и сделали первыми вкусными символами Ленобласти.

Прошло чуть меньше года с презентации проекта, и сейчас «Ленинградское меню» уже расширилось. И значительно. На днях в Выборге на форуме предпринимательства презентовали обновленное меню. Теперь в нем есть деликатесы на любой вкус: воздушные меренги и твердый сыр, а также напитки от производителей Ленинградской области - сок из черноплодной рябины из Лужского района, тосненский сидр, выборгский эль, волховское игристое вино и копорский кальвадос, а еще фермерские цыплята-корнишоны из Волховского района.

- Мы тоже в числе тех, кто попал в «Ленинградское меню», - рассказал владелец КФХ «Аршанский» Валентин. - Почему? Все просто: никто в Ленобласти не производит цыплят-корнишонов весом полкило. Мы выращиваем более 400 тысяч в год. Это уникальный и очень полезный продукт, который с гордостью предлагаем жителям и гостям нашего региона.

Копорский чай - теперь любимый у местных жителей. ФОТО: vk.com/losilii

НЕ ТОЛЬКО ХЛЕБА, НО И ЗРЕЛИЩ

Это еще не все идеи, которые озвучили при обсуждении «вкусной» карты Ленобласти.

- В данный момент у нас есть трудности с продвижением гастрономического тура, который включает в себя посещение четырех объектов, - Гатчинского дворца, дома Лялина, усадьбы Набокова и усадьбы Заречье с трехразовым питанием и возможностью приобрести фермерские продукты, - говорит генеральный директор усадьбы Заречье в Лужском районе Ирина Руденко. - Возможно, потенциальных туристов отпугивает цена, а возможно, люди просто не знают, что это за интересная программа и что она действительно стоит этих денег.

Сейчас власти региона готовят гастрономические маршруты, в том числе международные. Как рассказали в комитете Ленинградской области по туризму, уже есть тематическое меню эпохи Суворова, разработанное в рамках совместного российско-финляндского туристского проекта «Дорогами Суворова». Будут поддерживать и идеи турфирм.

- Наряду с историческими достопримечательностями региона все большую популярность приобретают гастрономические бренды, которые уже широко известны за пределами Ленинградской области и активно привлекают туристов, - отметил председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский. - Мы будем использовать все возможности для продвижения ленинградских гастрономических брендов и развитиях их экспортного потенциала.

Что входит в «Ленинградское меню» Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

ВОПРОС ДНЯ

А у вас какое любимое блюдо?

Юрий КОЛЕСНИКОВ, президент Региональной спортивной федерации воздухоплавательного спорта Ленобласти:

- У меня нет любимых блюд, я вообще, если честно, не гурман. Ем все, что мне приготовит жена. Вот что положит в тарелку, за то и спасибо ей огромное. Меня такие мелочи мало интересуют, потому что важны совсем другие моменты в мыслях и жизни.

Юлия КРЫЛОВА, мать восьмерых детей, Сланцы:

- Мы всей семьей очень любим готовить плов. Чтобы был аромат, обязательно добавляем туда свежую зелень, так получается гораздо вкуснее. А еще часто печем пироги и пиццу. И тоже все вместе, всей семьей.

Евгений ГОЛУБ, координатор движения «Бессмертный полк» в Ленобласти:

- Я предпочитаю мясные блюда, такие, чтобы там еще овощи были. Очень люблю лагман. Причем готовлю его не дома, а на костре на свежем воздухе. Вы знаете, совершенно другой вкус получается, если готовить мясные блюда на природе. Пожалуй, ничего вкуснее быть не может.

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений РЫБАЛТОВСКИЙ, заведующий детским зоопарком в Доме детского творчества Всеволожска:

- Я очень люблю жареную корюшку. Главный секрет - готовить ее по-питерски, а не так как делают приезжие: отрезают голову и потрошат. Ее нужно обвалять в муке и как следует пожарить на маслице вместе с потрохами. Тогда она получается просто изумительная - сочная, нежная, не пересыхает. Конечно, это наш символ до сих пор. Если вы помните, даже Владимир Владимирович жарил огурцы в Кремле.

Владимир БЫСТРОВ, футболист, бывший полузащитник сборной России:

- Мое любимое блюдо - раки. Мне их привозят из Самары, Ростова, иногда сам их ловлю. Готовить их предпочитаю на костре в огромном котле на большую компанию. У меня свой рецепт, чтобы раки получались обалденно вкусными, но делиться им не стану, это секрет. Вот приезжайте и сами попробуете.

Антонина СЕМЕНОВА, жительница Всеволожского района:

- Я безумно люблю украинский борщ. Его готовка - целый ритуал. Прежде чем приступить к делу, иду в магазин за хорошим куском говядины, варю бульон и добавляю все остальное. А еще я пеку к нему пампушки с чесноком. Это обязательная часть программы! И такое удовольствие, когда за столом собирается вся семья на это мое коронное блюдо.