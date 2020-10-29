Умер хореограф Давид Авдыш: он ставил номера Евгению Плющенко и другим фигуристам

Хореограф Давид Авдыш умер в Санкт-Петербурге. Фото: fsrussia.ru

Печальная новость для всего фигурного катания России пришла утром 29 октября из Санкт-Петербурга. Здесь умер хореограф Давид Авдыш, который работал со сборной города по фигурному катанию и ставил номера для многих известных спортсменов, в том числе для Евгения Плющенко.

- Долгое время Давид Авдышович был художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла. Тренером- хореографом сборной команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках. Был человеком творческим, талантливым, переживающим за свое дело, настоящим профессионалом, - говорится в некрологе на сайте Федерации фигурного катания России.

Известно, что за годы работы в фигурном катании, Давид Авдыш сотрудничал с группой тренера Алексея Мишина, ставил программы его ученикам, Евгению Плющенко, другим фигуристам. Он был постановщиком всех программ звезд парного катания Оксаны Казаковой и Артура Дмитриева, тренировавшихся у Тамары Москвиной.

Лишь летом, 4 июля хореографу исполнилось 68 лет. Причиной его преждевременной смерти называется долгая и тяжелая болезнь.

«Комсомольская правда» присоединяется к словам Федерации фигурного катания России и приносит соболезнования родным и близким Давида Авдыша.