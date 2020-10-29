Худи от Туктамышевой и реснички от Шадриной: Каким бизнесом занимаются известные спортсмены Санкт-Петербурга

Императрица льда шагнула в бизнес. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Многие фигуристы, хоккеисты, футболисты и другие представители спортивной братии в какой-то период своей жизни осознают, что их основное занятие не будет их кормить до старости лет. Да и в любой момент у них может случиться травма, а после нее как повезет. Поэтому во время карьеры или после ее завершения большинство задумывается о собственном деле, которое сможет приносить доход. «Комсомолка» решила узнать, в каком бизнесе заняты известные чемпионы Петербурга.

Елизавета Туктамышева, фигурное катание

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию - 2015 совсем недавно анонсировала выпуск собственной линии одежды Empress Wear, что в переводе означает одежда императрицы. Такое название выбрано не случайно: именно так прозвали подопечную Алексея Мишина.

«Запустим совсем скоро», - похвасталась фото нескольких вещиц Лиза у себя в Инстаграме.

23-летняя российская спортсменка хотела презентовать магазин еще в сентябре. Фото: instagram.com/liza_tuktik Фото: СОЦСЕТИ

В продаже появятся спортивные костюмы, худи и футболки. Идея проста – каждый болельщик фигурного катания сможет купить вещи с именем и номером любимого спортсмена. Пока, по словам Туктамышевой, таких магазинов нет в отличие от хоккейных и футбольных клубов.

23-летняя российская спортсменка хотела презентовать магазин еще в сентябре, но по каким-то причинам процесс пришлось отложить.

Говорить о том, насколько успешно будет развиваться ее бизнес, пока рано. Однако подписчики уже вовсю интересуются, где можно купить одежду от императрицы фигурного катания.

Ростислав Плечко, бокс

Ему 31 год. Он чемпион России по профессиональному боксу, чемпион WBA ASIA в супертяжелом весе - 13 побед подряд на ринге. Любопытно, что в одном из своих интервью спортсмен заявил: деньги зарабатывает не руками, а головой. Ростислав стал успешным бизнесменом и общественным деятелем. Помимо бокса, он занимается строительством (уставной капитал одной из компаний - 1 030 230 рублей). Чем занимается фирма? Как написано в реестре - производством электромонтажных работ, ремонтом машин и оборудования, строительством жилых и нежилых зданий, автомагистралей, линий электропередач и связи. Также Плечко является учредителем Продюсерского центра Михалева, компании по спортивному маркетингу «СпортЛидерс» и автомобильного кинотеатра «Кинопаркинг». К тому же в 2016 году экс-боксер основал межрегиональную общественную организацию «РОСТ» (Развитие одаренных спортивных трудолюбивых), которая помогает молодому поколению реализовать себя в разных направлениях.

Сменил боксерские перчатки и шорты на классический костюм. Фото: instagram.com/rostislavplechko Фото: СОЦСЕТИ

- С детства я мечтал работать на себя. Уверенно заявлял родителям, что стану бизнесменом, когда вырасту! - вспоминает спортсмен. - При выборе факультета я попал под влияние общественного мнения: юристов и экономистов как собак нерезаных. Важно получить востребованную профессию, чтобы найти после окончания университета высокооплачиваемую работу. Так как математика и программирование давались мне легко, я поступил в политехнический университет на специальность прикладная математика и информатика. Несмотря на то, что первую сессию я сдал без проблем, у меня появилось четкое понимание, что я не на своем месте. Взяв волю в кулак, я пошел против отца: перевелся с потерей года на платное отделение экономического факультета. С тех пор началась моя взрослая жизнь, потому что надо было оплачивать обучение и обеспечивать себя. Знаете что? Я ни о чем не жалею! Я стал тем, кем мечтал с детства. Чего и вам желаю!

Людмила Шадрина, футбол

Людмила может не только мячик гонять... Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из самых ярких членов команды нового женского «Зенита». 28-летняя москвичка начинала в столичных клубах «Приалит» и «Чертаново», а в 2016-м перешла в ЦСКА. Параллельно с футболом 5 лет назад Людмила начала осваивать бьюти-сферу: сперва маникюр, затем наращивание ресниц, а почти два года назад открыла в Химках свой салон красоты. По словам Шадриной, в какой-то момент ей это стало приносить даже больше денег, чем футбол. Правда, из-за пандемии студию пришлось на время закрыть. Видимо, открытие салона в Северной столице, о котором так мечтала футболистка, придется пока отложить.

... но и создать настоящую красоту с помощью макияжа. Фото: instagram.com/lusishadrina Фото: СОЦСЕТИ

Максим Сушинский, хоккей

Заслуженный мастер спорта России, известен как нападающий омского «Авангарда» и петербургского СКА. В 2008 году он стал чемпионом мира в составе сборной России, в 2013 году завершил карьеру. Последние два года был президентом омского хоккейного клуба «Авангард».

Будучи спортсменом, Максим Сушинский начал заниматься автомобильным бизнесом и основал группу компаний «Авангард». Туда входят официальные дилеры Mercedes Benz, Hyundai, Geely, компании по выкупу и продаже автомобилей различных марок, страхованию машин, тюнингу.

По данным открытых ресурсов, чистая прибыль ООО «Авангард» в 2019 году составила 58,2 миллиона рублей. Выручка от продаж по итогам прошлого года составила 7,25 миллиарда рублей.

В июне 2020-го в автосалон Сушинского пришли с обыском: экс-хоккеист подозревается в незаконном обналичивании денег. Сушинский утверждает, что ничего не знает и никакими махинациями не занимается.