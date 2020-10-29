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Общество

В этом году не стоит быть оптимистами: Демограф объяснила, почему в Петербурге падает рождаемость

Как показало социологическое исследование, город на Неве вошел в пятерку самых бездетных городов страны
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Большинство петербуржцев не заводят детей, потому что хотят пожить для себя

Большинство петербуржцев не заводят детей, потому что хотят пожить для себя

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сейчас, когда есть множество возможностей получать образование, путешествовать и строить карьеру, тихое семейное счастье не выглядит таким уж притягательным. Такого мнения придерживаются и многие петербуржцы. По результатам опроса, проведенного столичным исследовательским агентством, Санкт-Петербург вошел в пятерку самых "бездетных" городов России. Впереди оказались Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, а возглавила этот грустный рейтинг Москва.

Как отметили аналитики, в Петербурге 38% женщин и 64% мужчин, не имеющие детей, не хотят их заводить ближайшие 10 лет. А вот 78% жителей, состоящих в браке, за этот срок все же намерены обзавестись потомством.

Главной причиной, по которой петербуржцы не хотят забивать себе голову продолжением рода, стало желание пожить для себя. Так свою позицию объяснили 36% опрошенных. Есть и те, кто не собирается заводить детей только лишь из-за отсутствия партнера. Однако не обошлось и без пресловутого квартирного вопроса. Проблемы с жильем стали камнем преткновения в вопросах демографии в 18% случаев. Еще 13% участников опроса - это те, кто предпочитает строить карьеру, нежели возиться с пеленками.

Однако как отмечает Доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова, главную роль в нежелании иметь детей играет социально-экономическая обстановка в стране.

С 2016 года рождаемость в Петербурге падает

С 2016 года рождаемость в Петербурге падает

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- До 2016 года у нас только улучшалась демографическая ситуация, - говорит она. - У нас было введено множество региональных льгот, было разработано множество мер поддержки. У нас в тот период увеличилось количество многодетных семей. А потом, когда у нас начались экономические проблемы, и система пошла на спад, это конечно, повлияло на ситуацию в семьях. Риск остаться в бедности и желание иметь детей связаны напрямую.

Еще одной важной проблемой Ольга Безрукова считает неумение супругов справляться со стрессами. У многих попросту не получается выстроить конструктивные отношения. И речь даже не в умении создать рай в шалаше, а просто об отсутствии конфликтов и уверенности в своем партнере.

- Стрессы очень сильно влияют на супружеские отношения, - говорит она. - Многое зависит от того, удовлетворены люди браком или нет. Это существенный фактор, который влияет на деторождение. Чем выше качество брака, стабильность его, благополучие, тем больше желание иметь детей и тем лучше отношение к рождению детей.

С 2016 года рождаемость в Петербурге неуклонно падает. Оптимистичных прогнозов не стоит строить и сейчас, когда в дело вмешался коронавирус. Как отмечает Ольга Безрукова, в этой ситуации, когда многие люди остались без работы, а в медучреждениях начались проблемы с приемом пациентов, с вкладом в размножение многие решат повременить.

- Ближайшие два года подъема рождаемости точно не будет, - подчеркивает она. - Ну а потом должно все выправиться. Ведь не можем же мы быть постоянно в кризисе.

КОНКРЕТНО

2015 год - 71377 младенцев

2016 год - 73489 младенцев

2017 год - 67137 младенцев

2018 год - 64573 младенцев

2019 год - 59666 младенцев

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