Активисты разыскивают советскую плитку, чтобы восстановить мозаичную детскую площадку в Санкт-Петербурге

В Петербурге восстанавливают мозаичную площадку "Морское дно". Фото: vk.com/krgvard

Неравнодушные горожане взялись за восстановление необычной детской площадки в Красногвардейском районе. Находится она у дома 43 по Среднеохтинскому проспекту, а в округе о ней точно знают все семьи с детьми. Называется площадка «Морское дно» и интересна она тем, что сделана из цветной мозаики: чуть ли не творение испанского архитектора Антонио Гауди в петербургском дворе! Правда, некоторые плиточки за десятилетия отбились, поэтому «Морское дно» утратило свое былое величие. Тем более что поиграть на площадке довелось уже не одному поколению. Построили ее еще в 80-м году ленинградские студенты-архитекторы.

Неравнодушные петербуржцы приводят в порядок уникальную детскую площадку. Фото: vk.com/krgvard

Привести в порядок площадку решили участники краеведческой ячейки «Гэнгъ». К активистам присоединились волонтеры и местные жители. И уже в начале октября они вместе провели субботник. Работа была кропотливая: нужно было очистить бетонные сооружения от мха, отмыть саму плитку, поработать над швами и оценить потери в мозаике. Теперь же предстоит второй этап – непосредственно восстановление. Для этого необходима старая-добрая советская плитка. Так что активисты изо всех сил ищут маленькие цветные квадратики и просят помочь с этим петербуржцев.

– Мы нанесем отбитую плитку, займемся установкой деревянных покрытий на скамейки и проведем тестовое нанесение жести на горке. На этой акции нам в первую очередь нужны не руки, а плитка, – рассказала участница краеведческой ячейки «Гэнгъ» Мария Гринева.

Активисты разместили просьбу в соцсетях. И уже получили первые отклики: на днях петербурженка Татьяна передала им несколько пакетов облицовочный плитки 70-х годов – серой и бирюзовой.

Активисты ищут советскую плитку для реставрации площадки. Фото: Данил Шишикин.

– Как выяснилось, у многих дома на антресолях спрятана та самая старая советская облицовочная фасадная плитка, – отмечают в «Гэнгъ». – Поэтому, если у вас такая сохранилась, будем очень рады принять ее в дар. Ну и конечно же, битая посуда лишней не будет, хотя ее нам вы уже принесли достаточно много.

Чтобы площадка снова наполнилась красками, нужна еще плитка кирпичного, красного, салатового и голубого цветов. Пригодится и темно-зелена, белая, серая и желтая. Информацию о том, как передать плитку активистам, можно прочитать в группе краеведческой ячейки «Гэнгъ» в соцсети.