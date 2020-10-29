Эксперт: Половина мини-гостиниц и хостелов в Санкт-Петербурге может закрыться к новому году

Сейчас петербургские хостелы заполнены в лучшем случае наполовину Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще пару лет назад даже студент, немного подкопивший деньжат, мог позволить себе сесть на поезд, приехать в Петербург, поселиться в хостеле за три копейки и жить при этом в центре города. Конечно, комнату, порой, приходилось делить еще с шестью-восемью такими же туристами, но зато было, где остановиться весьма бюджетно. Теперь же таких мини-гостинец в городе все меньше и меньше. Дело в том, что часть из них закрылись после закона о запрете работать в жилых помещениях, вторым ударом стал, собственно, ковид.

Как пояснили "КП-Петербург" в комитете по развитию туризма, в прошлом году в городе на Неве было зарегистрировано 1236 малых средств размещения, к которым относятся мини-отели, небольшие гостевые дома и, конечно, хостелы. Сейчас их почти вдвое меньше - всего 669. Хостелов из этого числа - 222. В данный момент, они, конечно не опустели вовсе, но все же постояльцев стало меньше. На вопрос, когда в ближайшее время можно у вас остановиться, везде отвечают примерно одинаково:

- Свободные места есть и на этой неделе, и на следующей, - говорят администраторы. - Занято только половина коек. Конечно, постояльцев немного, раньше в это время больше было. .. Приезжайте, будем очень рады.

Доходы мини-гостиниц сильно упали, а платежи за тепло и электричество остались прежними Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас мини-отели Петербурга в общей сложности готовы принять 21 296 человек. Но в ближайшее время такого наплыва туристов ждать не стоит. По словам президента городской ассоциации малых гостиниц Владимира Васильева, если в июле-августе услуга была востребована, и владельцы мини-отелей заработали хоть что-то, то сейчас ситуация снова ухудшилась.

- На примере моей гостиницы могу сказать, что доходы упали в 13,5 раз, - говорит Васильев. - Но при этом остались все необходимые платежи - за тепло, за электричество... Еще когда закон новый появился многим пришлось закрыться только потому, что процедура перевода недвижимости из жилого фонда в нежилой очень сложная. Но даже тех, кто справился с этим, весной догнал карантин. Поэтому сейчас держать хостел стало нерентабельно и многие начали продавать свой бизнес. Таковы нынешние реалии.

Предложений купить хостел в Петербурге действительно немало. Только на Авито вылезают десятки предложений. Обзавестись бюджетной гостиницей предлагают за сумму от 400 000 до 5,5 миллионов рублей. В каждом случае продается полный пакет - с мебелью, электроникой, сигнализацией и даже концепцией. Только вот покупатели почему-то не торопятся.

- Нам очень тяжело выживать сейчас, - вздыхает Владимир Васильев. - Резерва практически нет, а какие-то льготы от государства получить очень сложно, да и копейки это. Льготные кредиты, которые недавно еще выдавались для сохранения трудовых коллективов, теперь тоже не взять. Банк отвечает, что государство перестало финансировать эту программу. Поэтому как экономист и владелец гостиницы с 30-летним стажем могу сказать, что если государственной поддержки так и не поступит, к новому году в Петербурге закроется половина мини-гостиниц. Люди просто не в состоянии тянуть этот бизнес.