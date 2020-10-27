Петербуржцы поколения войны поделились воспоминаниями в проекте «Давно не виделись»

Чета Королевых отправилась на прогулку к Мариинскому дворцу. Фото: Ольга Проскурина

Пожалуй, у каждого петербуржца в родном городе есть любимый уголок. Особенно – у пожилых людей. Это места, с которыми связаны молодость, воспоминания, истории. Так и у Лилии Тимофеевны. Сегодня она отправляется на прогулку в Коломну. Именно сюда юной девушкой она приехала из родного солнечного Сочи и после с Петербургом уже не расставалась.

– Я не коренная петербурженка, я приехала из Лазаревского в 17 лет, – рассказывает Лилия Тимофеевна Морозова. – Здесь, на улице Лабутина, я прожила самые первые годы, когда приехала в Ленинград.

В прогулке Лилия Тимофеевна поучаствовала благодаря фотопроекту «Давно не виделись», организованного благотворительным фондом «Доброделы Петербурга» и «Комсомольской правдой в Петербурге». Его цель – дать возможность людям старшего поколения поделиться историями, связанными с Северной столицей.

– Коломна, Театральная площадь, Васильевский остров – места моей молодости. Когда мы проехались по ним, у меня стало на душе так тепло, – делится героиня проекта. – Я даже посмотрела свою парадную, увидела рядом садик. Когда-то там были только маленькие кустики, а теперь там огромное дерево.

Лилия Тимофеевна вспомнила места молодости в Петербурге. Фото: Ольга Проскурина

А недалеко по-прежнему стоит Мариинка. Лилия Тимофеевна признается, что именно здесь еще в юности пристрастилась к театру и опере, а сейчас выбраться в свет получается не часто.

– А на углу Садовой и Лермонтовского раньше был кинотеатр. Помню, как я туда бегала смотреть фильмы, – добавляет героиня.

НА СВИДАНИЕ С ГОРОДОМ

Как и Лилия Тимофеевна, сегодня не часто гуляет по центру Петербурга и чета Королевых. Александру Алексеевичу и Серафиме Ивановне уже за девяносто. И в этом году они отпраздновали важную дату – 70 лет в браке. Они тоже стали участниками фотопроекта и в честь своего праздника отправились на Исаакиевскую площадь.

Прямиком к Мариинскому дворцу семью Королевых на комфортабельном автомобиле привезла поддержавшая проект Марина Литвинова – известный петербургский блогер. Там их уже ждали волонтеры фонда и профессиональный фотограф Ольга Проскурина, которая стала идеологом проекта и запечатлела всех его участников в милых сердцу местах.

Почему именно это место выбрала пара для фотосессии? Исаакий, сквер, набережная Мойки – эти места напоминают им о молодости. Но не только. Куда важнее, что они неразрывно связаны с детством Серафимы Ивановны. Сегодня это трудно представить, но наша героиня жила в самом Мариинском дворце.

Семью Королевых поздравила блогер Марина Литвинова. Фото: Ольга Проскурина

– Когда я родилась, мама там работала уборщицей, и там нам дали квартиру. Вход был с переулка Антоненкова. Там мы прожили до 1942 года – самое страшное время блокады, – рассказывает Серафима Ивановна. – В 1942 году здание стали занимать под Горисполком, и нас стали оттуда потихоньку выселять.

Петербурженка вспоминает, что до войны во внутреннем дворе всегда было много детей.

– Мы жили дружно, бегали в Исаакиевский собор, гуляли в скверике рядом, – добавляет героиня.

А вот Александр Алексеевич родом из Москвы, но во время войны судьба привела его в Ленинград. Здесь в 1944 году он устроился добровольцем на легендарный ледокол «Ермак». Парню было всего 15 лет. Всю свою жизнь потом он посвятил морю. И, конечно, крепкой семье. Королевы говорят, что секрет такого долго брака – в умении слышать и прощать друг другу мелочи.

Кстати, фотопроект поддержала компания «Модерам». Более 25 лет она создает надежную и современную защитную обувь, которая подойдет, в том числе, и для пожилых людей. Это эргономичные и ортопедически продуманные модели, которые отличаются повышенной устойчивостью и выполнены на уровне мировых стандартов.