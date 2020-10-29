Эксперты рассказали о самых распространенных болезнях осени и способах борьбы с ними

Эксперты рассказали, как сохранить здоровье осенью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением осени организм ослабевает, и в это время года ему как никогда нужна поддержка. Как подготовиться к сезонным обострениям? Как сохранить свое здоровье в сезон дождей? Что делать, чтобы оставаться в тонусе? Эти и другие вопросы мы задали врачам клиники «АБИА». Вместе с экспертами мы рассказываем о главных осенних недугах и способах борьбы с ними.

Плохое настроение и головные боли

Один из главных спутников человека в это время года – хандра. Этот осенний сплин еще называют сезонной депрессией. И ладно бы, если бы мы просто грустили, но мы же при этом начинаем болеть: бессонница, головные боли, скачки давления, апатия, хроническая усталость.

Заряжайте организм витаминами и балуйте себя — настроение улучшится. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Большинство неврологических заболеваний связано со стрессом, - подтверждает врач-невролог клиники «АБИА» Анна Лосева. - Для эмоциональных людей этим стрессом может стать снижение температуры, колебание атмосферного давления, увеличение осадков, уменьшение продолжительности светового дня. То есть причиной становится сама осень. У человека снижается гормональный фон, ему не хватает витаминов и минералов, у него неустойчив пульс. И эти жалобы - первый крик о помощи ослабленного организма.

Что точно нельзя оставить без внимания, так это головные боли.

- Определить их истинную причину поможет дуплекс сосудов головы и шеи, клинические и биохимические анализы крови, - говорит Анна Лосева. - Панические атаки, астения и депрессивные состояния, нарушение сна диагностируются с помощью специальных тестов и специфических изменений при ЭЭГ.

Затягивать с походом к врачу не стоит. Специалист вовремя назначит адекватное лечение и профилактику. Впрочем, есть способы облегчить состояние. Чтобы побороть осенний стресс, чаще гуляйте на свежем воздухе. По возможности практикуйте дыхательные гимнастики. И постарайтесь сохранить двигательную активность, которая была летом. Также постарайтесь получать больше приятных эмоций. Общайтесь с друзьями, балуйте себя. В общем, не давайте своему настроению испортиться. Стресс не любит счастливых людей. Еще один совет - соблюдайте режим сна и сбалансированно питайтесь. В вашем рационе должны быть все витамины и микроэлементы. В первую очередь это витамины D, A, группа витаминов B, а также магний.

Метеочувствительность

Чувствительность к малейшим погодным изменениям также доставляет человеку много хлопот. Причем это не только помеха для обычной жизни, но и реальная угроза здоровью. Именно осенью врачи фиксируют рост числа инсультов и инфарктов, как следствия неконтролируемой артериальной гипертензии, то есть скачков давления.

- Перемены погоды приводят к нарушению сосудистого тонуса и спазмам сосудов, - объясняет врач-кардиолог клиники «АБИА» Ольга Любавина. – У гипертоников метеочувствительность достигает 70 процентов! В итоге люди страдают от скачков давления, головных болей, головокружений. Кроме того, в холодное время года люди меньше двигаются, а значит у них увеличивается уровень холестерина. Это ведет к закупорке сосудов, увеличению объема талии и лишнему весу.

Врачи дают несколько рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье сосудов. Во-первых, надо высыпаться. Желательно ложиться спать в одно и то же время. Недосып, особенно осенью, плохо влияет на состояние сосудов. Не забывайте делать утреннюю гимнастику. 15 минут упражнений в комфортном для вас темпе помогут проснуться, взбодриться и разогнать кровь.

Если вы метеочувствительны, обязательно следите за давлением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пейте меньше кофе и алкоголя, снизьте количество соленых и острых блюд в рационе. Не употребляйте много воды вечером и на ночь. А вот травяные чаи с боярышником, калиной, мятой, пустырником - стоит добавить в свой рацион, а также сухофрукты, орехи, шпинат, свеклу, цельнозерновые крупы - они богаты калием и магнием, поэтому полезны для работы сердца. Не забудьте про продукты, богатые омега-3 аминокислотами – рыба и морепродукты, а также масла оливковое, льняное, кунжутное. Также не забывайте следить за давлением. Особенно, если вы знаете, что могут быть проблемы. Тонометр должен быть всегда под рукой. Следуйте назначениям врача и держите рядом препараты для «экстренной» помощи.

Проблемы с ЖКТ

Обостряется осенью не только метеочувствительность, но и другие заболевания. Дают о себе знать хронические гастриты, язвы и холецистит.

- Это связано со сменой климатических условий, режима питания, - объясняет врач-гастроэнтеролог клиники «АБИА» Елена Алексюк. — Если у вас появилась изжога, отрыжка, боли в животе, нарушение стула, горечь во рту, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы не пропустить обострение.

Только доктор может определить объем необходимых обследований — эндоскопия, УЗИ, анализы, диагностика хеликобактерной инфекции. Затем врач назначит лечение, чтобы купировать обострение или чтобы избежать рецидивов.

При этом плохая идея — самостоятельно лечиться аптечными препаратами, которые есть в свободном доступе. К сожалению, за симптомами могут скрываться очень грозные заболевания — вплоть до онкологии или ишемической болезни сердца.

Снимая болезненные ощущения, вы не лечите, а «маскируете» болезнь и доводите ее до стадии, когда вылечиться будет все сложнее.

Ослабленный иммунитет

Конечно, мы все стараемся укреплять иммунитет весной и летом, когда есть солнце - неизменный поставщик витамина D, и, если повезет, соленый морской воздух. Однако не всем хватает летних «запасов», и к зиме мы снова подходим ослабленными.

- Октябрь - лучшее время, чтобы успеть подготовить свой организм к встрече с холодом и вирусными инфекциями, чтобы внедрить полезные привычки в образ жизни и провести вакцинацию против вируса гриппа, - говорит врач-иммунолог высшей категории клиники «АБИА» Оксана Шабалина. - В холодное время года создаются благоприятные условия для распространения инфекций - мы проводим больше времени в помещениях, где находятся другие люди. Инфекция передается легче, ведь не хватает ультрафиолета, губительно действующего на вирусы. Помещения хуже и реже проветриваются, вирусы и бактерии скапливаются в помещениях, попадают в дыхательные пути человека. Также люди чаще испытывают стресс: перенапряжение на работе, длительные поездки в транспорте, сокращение светового дня. Накапливается усталость, повышается уязвимость к инфекционным заболеваниям.

Ослабленный иммунитет может стать причиной болезни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач объясняет: для полноценной работы иммунитета нужно организовать свой день правильно - сон не менее семи часов, четырехразовое питание. В организм должно поступать достаточное количество витаминов, особенно D и С, а также цинка, селена, полезных растительных жиров (льняное, оливковое масла, рыбий жир). Нужно постараться устранить причины, провоцирующие повышенную нервозность, тревожность, своевременно принимать препараты для нормализации работы нервной системы, стремиться к полноценному питанию. Кроме того, важно заниматься спортом и каждый день гулять на свежем воздухе, одеваясь при этом по погоде. Если вы чувствуете, что полного выздоровления не наступает, нужно обязательно проконсультироваться у врача-иммунолога.

Боль в суставах

Суставы, конечно, не выбирают, когда болеть. Они могут доставить человеку максимум дискомфорта в любое время года. Но именно осенью у ревматологов становится в разы больше пациентов. И это вполне объяснимо.

- По разным оценкам, от 50 до 70 процентов людей реагируют на изменения погоды болями в суставах: напоминают о себе старые травмы и хронические заболевания опорно-двигательной системы, - говорит врач-ревматолог клиники «АБИА» Наталья Синчурина. - Обостряются все ревматологические болезни. Это происходит из-за снижения атмосферного давления, понижения температуры воздуха и повышения влажности. Специалисты предполагают, что низкое атмосферное давление вызывает увеличение жидкости в суставах, что ведет к отекам и болям.

Наш эксперт предупреждает: сегодня, к сожалению, полностью вылечить ревматологические заболевания невозможно, поэтому очень важно вовремя поставить диагноз и начать лечение, чтобы облегчить течение болезни, продлить ремиссию и избежать осложнений, которые могут привести даже к инвалидности.

Однако помочь суставам осенью все же можно. В первую очередь, следите за погодой. Боль в суставах может обостряться за несколько часов до ее изменения. Можно успеть облегчить состояние или предотвратить неприятные ощущения. Во-вторых, повышайте естественный иммунитет. Полноценное питание, прием поливитаминов и здоровый образ жизни - вот главные друзья ваших суставов. Как можно чаще находитесь на свежем воздухе. Принимайте солнечные ванны, старайтесь делать зарядку на улице, но обязательно одевайтесь по погоде.

Болезни ЛОР-органов

Уши, горло, нос – вот, что чаще всего страдает от вирусных инфекций. А осенью они проявляются гораздо чаще (спасибо погоде, влажному воздуху и сырости). Инфекцию многие стараются перенести не только на ногах, но и, не обращаясь к врачам. Но это, на самом деле, плохое решение.

- Заниматься самолечением небезопасно, - подчеркивает главный отоларинголог клиники «АБИА» Елена Качанова. – Врач должен провести диагностику и назначить соответствующее лечение, в противном случае это может привести к хроническому развитию болезни и осложнениям.

Впрочем, болезнь лучше предотвратить, нежели ее лечить. Наш эксперт советует укреплять иммунитет: сбалансировано питаться, включить в рацион напитки, богатые витамином С, например, морс из клюквы или малины, имбирный напиток. А еще соблюдать режим, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом или хотя бы просто гулять на свежем воздухе, избегать стрессов.

- Не забывайте регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, особенно в отопительный сезон, - напоминает ЛОР. – Избегайте переохлаждения и мест большого скопления людей. Соблюдайте гигиенические нормы – регулярно мойте руки и промывайте нос после посещения общественных мест.

«Школьные» болезни

Многие родители очень не любят осень. И их можно понять: ее спутники - насморк, кашель, температура. Особенно подвержены респираторным заболеваниям дети, которые ходят в садики, школы и активно «обмениваются» друг с другом вирусами. Только вот как понять какими?

- В период эпидемии врачу не составит труда диагностировать ОРВИ по симптомам, - объясняет врач-педиатр клиники «АБИА» Владимир Пузыревич. - Но если необходимо точное выявление возбудителя, то применяется метод ПЦР. Чаще всего используют мазок из зева или мокроту.

Можно ли избежать частых ОРВИ? Самый простой и действенный метод - вернувшись домой, тщательно мыть руки и умывать лицо, чтобы смыть с кожи возбудителей болезней, которые могли попасть на нее. Кроме того, наш эксперт рекомендует одеваться по погоде, избегать скопления людей, а в общественных местах и транспорте носить маску. И, конечно, закаляться, пить витамины, правильно питаться, а также регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении.