«Давно не виделись»: Пожилые петербуржцы приняли участие в необычном фотопроекте

В Петербурге состоялся проект под названием "Давно не виделись". Фото: Ольга Проскурина

В Северной столице завершился трогательный проект с благодарностью к старшему поколению. Вместе с благотворительным фондом «Доброделы Петербурга» и профессиональным фотографом Ольгой Проскуриной в его организации принимала участие и «Комсомолка». Для бабушек и дедушек мы устраивали свидание с городом – гуляли по тем местам, где они давно не были. Проект так и называется – «Давно не виделись». И его название, и сама идея принадлежит Ольге Проскуриной. Она же и запечатлела пожилых людей во время теплых прогулок. Каждую неделю пожилые люди делились с ней воспоминаниями, а кадры и их истории в течение месяца выходили на страницах «Комсомольской правды».

МЕСТА ЮНОСТИ

Проект стартовал 1 октября, во Всемирный День пожилого человека. Однако идея его родилась в мае – в самый разгар пандемии коронавируса. Волонтеры фонда особое внимание уделяли тогда пожилым горожанам – разносили продукты и лекарства, помогали в других делах и, конечно, поздравляли с Днем Победы.

– Однажды мы принесли одной бабушке, блокаднице, продукты, и разговорились. И она стала рассказывать о тех местах, где она давно не была, но с ними связаны какие-то воспоминания, – рассказывает основатель фонда «Доброделы Петербурга» Полина Тумашик.

Любимыми местами пожилые люди любовались вместе с фотографом Ольгой Проскуриной. Фото: Ольга Проскурина

Конечно, во время карантина засиделись дома все. Но для пожилых людей поехать, например, в любимый парк в центр города и до «коронавирусных» дней было делом нечастым. Ведь здоровье и силы позволяют это далеко не всегда. И именно у фотографа Ольги Проскуриной родилась идея организовывать свидания с бабушками и дедушками в их любимых местах Петербурга.

– После карантина Ольга предложила сделать такой проект с памятными фотографиями, – делится Полина Тумашик. – И поскольку рамках фонда мы курируем пожилых людей, конечно, стали их приглашать принять участие.

Галина Маркеловна (слева) и Евгения Михайловна всю жизнь прожили в Кронштадте. Фото: Ольга Проскурина

Целью проекта было дать пожилым людям слово и возможность поделиться своими историями с молодым поколением. И конечно, каждому участнику было что рассказать. Всего в течение месяца на фотопрогулке побывали 9 героев. Сопровождала их не только фотограф, но и волонтеры, так что компания была что надо. А одну семейную пару – чету Королевых, которая отпраздновала 70 лет со дня свадьбы, – даже привезла к месту съемок известный петербургский блогер-миллионник Марина Литвинова.

Семью Королевых с 70-летием брака поздравила блогер-миллионник Марина Литвинова. Фото: Ольга Проскурина

Места пожилые люди выбирали самые разные, но объединяло их одно: все это – исторический центр Петербурга. Сенатская площадь, Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Васильевский остров. Здесь наши герои вспоминали и детство, и страшные блокадные дни, и светлую юность, и счастливую молодость.

Ольга Ивановна отправилась на Васильевский остров. Фото: Ольга Проскурина

– Коломна, Театральная площадь, Васильевский остров – места моей молодости. Когда мы проехались по ним, у меня стало на душе так тепло, – делится своими впечатлениями героиня проекта Лилия Тимофеевна Морозова. – Я даже посмотрела свою парадную на улице Лабутина, увидела рядом садик. Когда-то там были только маленькие кустики, а теперь там огромное дерево.

ЭХО ДОБРЫХ ДЕЛ

Организаторы проекта «Давно не виделись» надеются, что этот месяц с героями – был лишь началом такого формата. Продолжать добрые прогулки волонтеры, конечно, будут и дальше. А кадры с пожилыми петербуржцами они мечтают оформить в большую выставку – значит, работа только начинается.

Лилия Тимофеевна уже не первый год знакома с волонтерами фонда. Фото: Ольга Проскурина

– Мне хочется, чтобы каждый, кто узнает о проекте, подумал: а какое у моей бабушки, мамы, папы любимое место в Петербурге? Позвонил бы им и отвез их туда на прогулку, – говорит Полина Тумашик. – Этот проект больше, чем просто красивые фото. Он для того, чтобы укреплять семейные традиции.

Фотопрогулка с Людмилой Ивановной состоялась у Исаакия. Фото: Ольга Проскурина

Кстати, благодаря проекту уже произошло кое-что важное. В конце октября в редакции «Комсомольской правды» раздался телефонный звонок: читательница Майя Валентиновна узнала в одной из героинь фотопрогулки свою подругу детства. Ею оказалась жительница блокадного Ленинграда Кира Давыдовна Виноградова. Во время проекта она рассказала о своем детстве в самом центре города. Маленькая Кира родилась и жила на Лермонтовской улице – совсем недалеко от Театральной площади. На страницах газеты ее воспоминания прочла Майя Валентиновна и сомнений не осталось: это ее подруга, с которой они не виделись десятки лет. Петербурженки уже связались по телефону. А после карантина мы вместе с волонтерами готовимся организовать для них встречу.

Александру Алексеевичу и Серафиме Ивановне уже за 90, но их бодрости духа можно только позавидовать! Фото: Ольга Проскурина

СКАЗАНО

Ольга ПРОСКУРИНА, профессиональный фотограф, идеолог проекта:

«Давно не виделись» – словно машина времени. Причем, и для участников проекта, и для зрителей. Основная цель была – показать нашим героям их город! Закоулки, бурлящую Неву, осенние парки... Все те места, что хранят секреты поколений. Нам это удалось. А высшей наградой были счастливые глаза участников проекта во время свидания с городом, их рассказы и воспоминания. Такие проекты нужны и нам, новому поколению. Удивительно, что в равной степени «Давно не виделись» и про пожилых людей, и про совсем юных. Это значит, что у нас больше общего, чем мы привыкли думать.

Кира Давыдовна (слева) и Людмила Николаевна любовались Театральной площадью. Фото: Ольга Проскурина

А В ЭТО ВРЕМЯ

На каждое свидание с городом волонтеры привозили участников на автомобилях. Но особое наслаждение – пройтись по центру пешком, даже если прогулка недолгая. Главное здесь – подобрать удобную обувь. С этим у наших героев проблем не возникнет, ведь проект поддержала компания «Модерам». Более 25 лет она создает надежную и современную защитную обувь, которая рассчитана на пожилых людей. Компания разрабатывает эргономичные и ортопедически продуманные модели, которые отличаются устойчивостью и выполнены на уровне мировых стандартов.

Героями проекта стали петербуржцы благородного возраста. Фото: Ольга Проскурина

– Когда мы конструировали эту обувь, то обращали внимание на своих близких – мам, бабушек. И учитывали петербургскую погоду, особенно – гололед. В нашей обуви мы используем подошву с противоскользящими вставками, – рассказал представитель компании «Модерам» Андрей Басавин.

В Петербурге состоялся проект под названием "Давно не виделись". Фото: Ольга Проскурина

Именно такие специально разработанные зимние ботинки «Модерам» подарит всем участникам проекта. А еще в планах у компании обратиться к правительству Петербурга с предложением о субсидировании производства безопасной и комфортной обуви для пожилых горожан.