Смольный в 4 раза сократит число тарифов на проезд в транспорте в 2021 году

Смольный сократит число тарифов на проезд с 25 до 6 в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный рассказал о серьезных планах по изменению тарифов на проезд в общественном транспорте в 2021 году в Санкт-Петербурге. Перемены грядут в сторону упрощения. Вместо 25 наименований тарифов введут 6 тарифных групп по различным направлениям. Некоторые популярные проездные и вовсе исчезнут. Но какие именно – пока тайна.

- Например, мы вводим новый вид проездного документа – «гостевой». Он для тех людей, которые покупают жетон в метро или билет у кондуктора. По статистике в 2020 году только 10% пассажиров пользуются таким тарифом, значительную часть которых составляют гости нашего города. Поэтому такой тариф назвали «гостевым», - пояснил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

По словам властей, для заядлых пассажиров общественного транспорта в Санкт-Петербурге билетно-тарифное меню станет куда проще. То есть для владельцев «Подорожника» тарифов на выбор станет меньше в 4 раза. При этом в комтрансе признают, что без подорожания стоимости проезда в новом году не обойдется.

- Цены вырастут незначительно, в районе 8%. Это плюс пять рублей. Прежде всего, речь именно о «гостевом» тарифе – стоимости разовых поездок в общественном транспорте. Разовый тариф по «Подорожнику» будет 41 рубль в метро, а в наземном транспорте – 36 рублей. При этом мы сохраним скидки при оплате проезда в метро по картам «МИР» и Единой карты петербуржца, - заверил Кирилл Поляков «Комсомолку».

Итого: в 2021 году в Санкт-Петербурге разовый проезд на метро составит 60 рублей на метро и 55 рублей в наземном общественном транспорте. Пенсионеры и льготники, как говорят в Смольном, разницы в росте цен не заметят.

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